Una batería de ion de litio explota en un aula hiriendo a varios alumnos

Ya lo dijimos en este artículo y lo reiteramos, las baterías de ion de litio en su estado actual se mantienen como todo un “dinosaurio” tecnológico que simplemente no está al nivel del resto de componentes que encontramos por ejemplo en un smartphone y no, no lo decimos sólo por capacidad sino también por seguridad.

Los casos de explosiones de baterías de ion de litio no son algo nuevo pero cada vez que se produce uno nuevo se reafirma la necesidad de encontrar una solución viable que sea más eficiente, capaz y segura, algo que por desgracia parece estar todavía muy lejos ya que de momento sólo tenemos promesas y buenas palabras que no han salido “del papel”.

Desde Softpedia confirman que se ha producido la explosión de una batería de ion de litio de un smartphone mientras se daba una clase en el Taylorsville High School, hecho que ha dejado heridas en los brazos de dos estudiantes por salpicaduras de líquido y ha afectado a un tercero que ha inhalado parte del humo tóxico generado durante la explosión.

No se ha facilitado el nombre del smartphone cuya batería ha explotado, pero lo más importante es lo que ha comentado Ben Horsley, portavoz del Granite School District:

“Los estudiantes llevan cada vez más y más dispositivos electrónicos a la escuela, y mientras no pueden utilizarlos podrían estar en su mochila, en su casillero […] No creemos que esto sea algo intencionado para hacer daño a la gente, simplemente la batería estalló”.

Tenemos un problema claro y es que cada vez se utilizan más y más dispositivos electrónicos que dependen de las baterías de ion de litio, un componente que tiene un cierto riesgo de explosión y que necesita un sustituto efectivo cuanto antes.