NiER Automata arrasa en ventas y saca su BSO en vinilo

Square Enix está muy contenta con la acogida que ha tenido NiER Automata y desde luego tiene razones de sobra para ello, ya que este proyecto “de riesgo” ha conseguido superar los dos millones de copias vendidas en todo el mundo.

Es todo un logro ya que hablamos de un juego con un enfoque muy original que además ha sido exclusivo de PS4 y PC, lo que significa que no está disponible para Xbox One y no creemos que vaya a llegar nunca a dicha plataforma.

Para celebrar los dos millones de unidades vendidas de NiER Automata en Square Enix han confirmado que tienen pensado lanzar su banda sonora en vinilo, un movimiento que nos parece muy acertado ya que la música del juego es simplemente sobresaliente.

Ya os contamos en nuestro análisis que es un juego muy bueno y que precisamente la banda sonora es uno de sus puntos fuertes, aunque la versión de PC peca de una pobre optimización que complica disfrutarlo a 60 FPS si no tenemos un equipo bastante potente.

Volviendo a esa edición especial de su banda sonora hablamos de un total de cuatro vinilos que recogerán las piezas compuestas por el maestro Keiichi Okabe para NiER Automata. Estará disponible para reserva a partir del 25 de septiembre pero no habrá disponibilidad real hasta diciembre.

Si todavía no habéis jugado a NiER Automata os recomendamos encarecidamente que le deis una oportunidad, ya que es un juego que realmente marca un punto de inflexión en un género tan manido como el de la acción en tercera persona.

Más información: Web oficial de Square Enix (en japonés).