Microsoft no quiere distraer a los desarrolladores con la realidad virtual

Albert Penello, Director Senior de Gestión de Productos y Planificación de Microsoft, ha comentado en una entrevista que la realidad virtual se encuentra en una etapa clara de experimentación y que no quieren distraer con ella a los desarrolladores de juegos este año.

Esto significa que Microsoft seguirá dejando de lado la realidad virtual en Xbox One al menos durante lo que queda de 2017, un movimiento que han justificado haciendo referencia también a la mala experiencia que vivieron con Kinect:

“Todavía hay mucha experimentación con la realidad virtual […] ¿Pero tiene tanto potencial la realidad virtual? ¿Es un producto de consumo viable? Para una determinada audiencia sí. Aprendimos con Kinect y Wii que el simple trasvase de una experiencia de juego típica a realidad virtual no es una estrategia acertada. Son las experiencias específicas para realidad virtual las que merecen la pena. No queríamos distraer a los desarrolladores con la realidad virtual este año”.

Parece que Microsoft tiene clara su estrategia y el enfoque de la realidad virtual en Xbox One, algo que obviamente acabará afectando a Xbox One X, cuyo lanzamiento se espera para el próximo 7 de noviembre.

Sabemos que Xbox One (y por tanto Xbox One S) tienen una potencia muy limitada a nivel de GPU y que ello puede haber actuado como freno en la introducción de un kit propio de realidad virtual.

Con el lanzamiento de Xbox One X dicho límite queda superado, pero si Microsoft lanzase un kit de realidad virtual para dicha consola se vería en la tesitura de tener que ofrecer una complicada compatibilidad con Xbox One, y teniendo en cuenta el estado actual en el que se encuentra dicha tecnología puede que no le sea nada rentable.

Más información: WCCFTech.