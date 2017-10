Apple despide al ingeniero cuya hija publicó vídeo del iPhone X

Apple no ha tenido piedad y ha despedido al ingeniero que dejó un iPhone X a su hija antes del lanzamiento. A la joven no se le ocurrió otra cosa que grabar el terminal y subirlo a YouTube.

El caso se inscribe entre la inocencia de la joven y la irresponsabilidad de ella y de su padre, y forma parte de la carrera (bastante estúpida en muchas ocasiones) por subir contenido a YouTube u otras redes sociales antes que nadie para convertirse en el “youtuber o blogger del año”.

En un producto tan esperado y mediático el vídeo del iPhone X no tardó en viralizarse. Fue grabado en la cafetería de la misma sede central de Apple y no muestra novedades generales que no conociéramos de su presentación.

Sin embargo, su misma publicación antes de su disponibilidad, los códigos QR reservados para los empleados de Apple mostrados y los supuestos nombres clave de productos inéditos contenidos dentro de la aplicación de Notas, supusieron un incumplimiento de las normas de confidencialidad. Según la información, Apple pidió al ingeniero la eliminación del video. Algo que hicieron aunque el empleado ya estaba sentenciado.

“Fue un error inocente”, ha declarado el resignado padre, responsabilizándose de la violación de la política empresarial cometida. “Al final del día, cuando se trabaja para Apple no importa lo bueno que eres.“.

Y no es el primer caso. Un empleado de Microsoft fue despedido después de que su hijo publicara fotografías de la Xbox 360 antes de su lanzamiento. ¿Inocencia, irresponsabilidad o directamente estupidez generalizada en la búsqueda de visitas y seguidores?