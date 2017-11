Gracias a la evolución que marcó la llegada de las tarjetas gráficas con shaders unificados y la larga vida útil que han tenido Xbox 360 y PS3 hemos disfrutado de una gran cantidad de juegos para PC con buenos gráficos y requisitos muy contenidos.

Esto ha hecho posible que aquellos que compraron un equipo basado por ejemplo en un Core 2 Duo o Core 2 Quad con 4 GB de RAM y una GeForce 8800 GT o una Radeon HD 3870 hayan podido disfrutar de su PC durante muchos años, y es que incluso hoy una configuración como esa es capaz de ofrecer un buen desempeño con juegos que todavía lucen de maravilla.

Como sé que no todos nuestros lectores pueden permitirse un PC de última generación y que muchos de vosotros gustáis de los juegos para PC con buena calidad gráfica y pocos requisitos he querido hacer este nuevo artículo especial, en el que os dejaré una selección con diez juegos que cumplen ese binomio.

Espero que os guste y como siempre cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Os recuerdo antes de empezar que todos los juegos que vamos a nombrar funcionan bien en un PC tipo como el que hemos descrito anteriormente.

1-Crysis 2

Ya hemos hablado en otros artículos del primer Crysis, un título con un enfoque más abierto que ésta segunda entrega y que sin duda aprovechaba mejor el hardware de un PC.

La segunda entrega fue “consolizada”, pero a pesar de todo tiene un apartado gráfico muy bueno y desde luego ha envejecido muy bien, así que merece ser tenido en cuenta.

Si tenéis una tarjeta gráfica basada en DirectX 11 podéis aprovechar dicho modo, aunque la pérdida de rendimiento es considerable así que tenedlo en cuenta. En cualquier caso incluso en DirectX 9 luce de maravilla.

2-FEAR 2

Aunque no logró la misma repercusión que la primera entrega es uno de los juegos para PC de la pasada generación que más me gustaron, sobre todo por ambientación y por argumento (el final es sorprendente).

Su apartado técnico en general es muy bueno, la acción frenética y funciona genial en el equipo que hemos puesto como referencia base, así que deberíais tenerlo en cuenta si aún no lo habéis jugado.

La tercera entrega es una alternativa también, aunque he nombrado la segunda porque bajo mi gusto personal es superior.

3-Batman Arkham Asylum

Es un juego que no necesita presentación y sin duda uno de los mejores que han llegado al mercado con el caballero oscuro como protagonista.

Aunque es un juego exigente si queremos moverlo al máximo (PhysX activado) lo cierto es que funciona de maravilla en nuestro equipo tipo si nos conformamos con una configuración gráfica alta.

Su calidad gráfica es muy buena y la ambientación en algunos escenarios mantiene un gran nivel que ya quisieran para sí otros juegos más actuales.

4-The Witcher 2

La segunda entrega de las aventuras de Geralt de Rivia sigue siendo considerada por algunos fans como la mejor que ha llegado al mercado hasta la fecha y lo cierto es que tienen grandes argumentos a su favor.

Estamos ante uno de los juegos para PC con pocos requisitos que mejor calidad gráfica tiene y que mejor ha aguantado el paso de los años.

Dependiendo de la resolución podremos moverlo en calidad media o alta con el equipo tipo descrito al inicio.

5-Fallout 3

Puede que me preguntéis antes de nada que por qué éste y no Fallout New Vegas y mi respuesta es sencilla, en general me parece superior Fallout 3, sobre todo por diseño y ambientación.

El yermo que crearon los chicos de Bethesda para la pasada generación sigue luciendo de maravilla y con el equipo tipo es posible moverlo casi al máximo en función de la resolución que utilicemos.

Una auténtica obra de arte que todavía aguanta muy bien el paso del tiempo.

6-BioShock

Es otro de esos clásicos que no necesita presentación. Su acabado técnico es sobresaliente y ha envejecido de maravilla, tanto que se puede disfrutar como el primer día.

Uno de los juegos de acción en primera persona más interesantes e innovadores de la pasada generación que te atrapará desde el principio gracias a su argumento, su jugabilidad y el encanto de esa distopía submarina a la que nos transporta.

Funciona muy bien en el equipo tipo así que no os lo penséis y dadle una oportunidad.

7-Metro 2033

Inspirado en la obra de Dmitri Glujovski este juego nos lleva a una Rusia postnúclear en la que los humanos intentan sobrevivir al holocausto hacinándose en el metro de Moscú.

En su momento fue uno de los juegos más utilizados para probar el rendimiento de los equipos más potentes y hoy se mantiene como un título de excelente factura técnica.

Es exigente, pero ajustando la calidad en función de la resolución podréis disfrutarlo sin problemas.

8-Resident Evil 6

Aunque se trata de la penúltima entrega de la franquicia fue un título que debutó en Xbox 360 y PS3, y gracias a ello sus requisitos son muy asequibles y funciona sin problemas en el PC que hemos puesto de ejemplo base.

En su versión para PC este título ofrece una calidad gráfica muy buena y aunque ha recibido críticas por su marcado enfoque hacia la acción lo cierto es que ofrece un planteamiento interesante y original, gracias a su estructura por capítulos y personajes.

Muy recomendable ya que podréis experimentar el universo Resident Evil a través de diferentes perspectivas y localizaciones.

9-Shadow Warrior

Es un título que rescata la esencia del original que llegó a compatibles a finales de los noventa apoyado por los clásicos motores que permitían crear mundos en falso 3D.

Su acabado gráfico es muy bueno y el diseño artístico ha sido muy cuidado, aunque lo mejor sin duda es la acción frenética que ofrece.

No sólo es uno de los mejores juegos para PC con pocos requisitos y buen apartado técnico que podemos encontrar actualmente, también es uno de los imprescindibles.

10-Castlevania – Lords of Shadow

Cerramos con un título de acción en tercera persona muy atractivo que mantiene algunas de las mecánicas básicas de la franquicia de Konami y que nos lleva de lleno a la Europa del siglo once.

En nuestra aventura nos encontraremos con una gran variedad de enemigos; desde muertos vivientes hasta licántropos, pasando como no por vampiros y otros seres de ultratumba.

Se lleva muy bien con equipos antiguos y en el PC que hemos puesto como ejemplo podremos disfrutarlo de maravilla.

