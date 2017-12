PlayerUnknown’s: Battlegrounds integrará micropagos

Actualmente PlayerUnknown’s: Battlegrounds es uno de los juegos centrados en el modo multijugador más populares que existen. Su éxito ha sido meteórico y se ha convertido en un auténtico filón para sus desarrolladores, Bluehole Studios.

Sin embargo parece que el tradicional sistema de monetización a través del precio de venta del juego no es suficiente para sus creadores, ya que Changhan Kim, diseñador jefe en Bluehole Studios, ha confirmado que introducirán micropagos en PlayerUnknown’s: Battlegrounds.

Por suerte esos micropagos no tendrán efectos reales sobre el juego, es decir sus consecuencias serán casi nulas ya que sólo será posible comprar modificaciones estéticas con dinero real. Esta decisión es muy acertada y es sin duda la mejor manera de monetizar un juego con microtransacciones.

PlayerUnknown’s: Battlegrounds no es el primer juego que recurre a los elementos estéticos como fuente adicional de ingresos y probablemente tampoco será el último, de hecho títulos como Guild Wars 2 o el popular League of Legends llevan apostando por esa idea desde sus inicios, pero como dijimos es la mejor opción y el motivo es muy sencillo.

Los elementos estéticos que permiten diferenciar a tu personaje son atractivos e incitan al jugador a gastar dinero, por lo que suponen una fuente de ingresos “viable” para la desarrolladora, pero al mismo tiempo no tienen efectos reales sobre el juego por lo que no generan desequilibrios y evitan que el mismo se acabe convirtiendo en un “pay to win” (paga para ganar).

PlayerUnknown’s: Battlegrounds finalizará su etapa de acceso anticipado y verá el lanzamiento de su versión definitiva a partir del próximo mes de enero.

Más información: DSOGaming.