Primer tráiler de Overkill’s The Walking Dead, llegará en 2018

Los chicos de 505 Games y Starbreeze Studios han publicado el primer tráiler oficial de Overkill’s The Walking Dead, un juego muy esperado que bebe directamente del conocido universo postapocalíptico creado por Robert Kirkman.

Estoy seguro de que a muchos de nuestros lectores les resultará familiar el nombre de Starbreeze Studios y es normal, ya que este estudio sueco nos ha dado joyas como The Darkness, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay o el reciente Dead by Daylight, entre otros.

Para el desarrollo de Overkill’s The Walking Dead han apostado por utilizar el motor gráfico Unreal Engine 4, uno de los más avanzados que existen actualmente y no hay duda de que sus virtudes se dejan notar en este primer tráiler, aunque debéis tener en cuenta que todo el contenido del mismo son escenas cinemáticas, así que habrá que esperar a que asomen las primeras secuencias con juego real para sacar conclusiones fiables.

Pasando al plano jugable sabemos que la acción se desarrollará en primera persona, que habrá varios personajes que podremos controlar, que tendrá tintes de RPG (probablemente con niveles que permitirán mejorar habilidades concretas) y que apostará por el enfoque multijugador cooperativo.

Su lanzamiento está previsto para otoño de 2018 y se espera que llegue a Xbox One, PS4 y PC. No hay duda de que contará con una adaptación a Xbox One X y PS4 Pro para aprovechar las posibilidades de ambas consolas, aunque será en compatibles donde el juego brille en su máximo esplendor, siempre que tengamos el hardware necesario para moverlo con garantías.

Más información: DSOGaming.