El Galaxy S9 será una mejora “leve” sobre la base del Galaxy S8

Las últimas informaciones y el propio ciclo de renovación que ha mantenido Samsung durante los últimos años apuntan a que el Galaxy S9 será un “avance menor” sobre la base del Galaxy S8.

Esto quiere decir que a nivel de diseño el Galaxy S9 será prácticamente un calco del Galaxy S8 salvando pequeños detalles como el cambio de posición del lector de huellas. Se comentaba que dicho terminal iba a reducir los bordes de pantalla, pero un reciente rumor desmintió esa información indicando que no había superado su fase de prototipo y que por ello Samsung iba a apostar por mantener el formato del modelo actual.

Reducir los bordes de pantalla es todo un reto ya que implica cambios a nivel interno y estructural, así que a pesar de que todavía no hay nada confirmado dicho rumor tiene mucho sentido.

El acabado en metal y cristal también se mantendrá, de manera que los cambios a nivel de hardware serán la única novedad importante que traerá frente al Galaxy S8. En este sentido se habla del uso de un SoC Snapdragon 845-Exynos 9810, del aumento de la RAM a 6 GB y de mejoras en las cámaras.

No hay duda de que no son cambios suficientes para motivar al usuario a actualizar pero en el fondo creo que es una tendencia acertada, ya que con ese ciclo de cambio de diseño cada dos años Samsung da un respiro a los usuarios que no pueden o no quieren “sentirse obligados” a cambiar de terminal cada año.

La firma surcoreana no es la única que ha apostado por esa estrategia ya que como sabemos Apple la ha mantenido en sus iPhones casi desde sus inicios. ¿Os parece una buena estrategia o creéis que los fabricantes deberían introducir diseños totalmente nuevos cada año?

Más información: PhoneArena.