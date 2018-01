Ultra Game Boy de Hyperkin; un guiño a la mítica consola de Nintendo

CES 2018. La compañía Hyperkin ha dejado ver su Ultra Game Boy en el evento tecnológico de Las Vegas, un interesante proyecto que podemos definir como una reinterpretación del concepto de Game Boy clásica con una importante puesta al día, aunque sin hacer que pierda su esencia por completo.

La Ultra Game Boy mantiene las líneas de diseño de la original pero tiene una terminación en aluminio que le da un claro toque premium y mejora su resistencia al uso continuado. Los que tuvisteis la Game Boy original recordaréis que el plástico de la carcasa se podía arañar con relativa facilidad, así que esto es una mejora importante.

El primer cambio importante lo tenemos en la pantalla, que pasa a tener retroiluminación para mejorar la visibilidad y poder jugar en zonas donde no haya una fuente de luz externa. Con todo dicha iluminación se puede desactivar, así que será posible disfrutar de la experiencia original.

Ultra Game Boy utiliza cartuchos originales y además cuenta con una batería recargable, lo que significa que no tendremos que preocuparnos por cambiar las pilas como hacíamos en los noventa. Basta con conectar la consola y dejarla unas horas cargando para seguir disfrutando en cualquier lugar de nuestros clásicos favoritos.

Hyperkin ha confirmado que todavía no ha finalizado el diseño de la Ultra Game Boy pero no ha querido dejar a los fans de la gran N con la incertidumbre y ha dicho que espera lanzarla en algún momento del próximo verano. Su precio rondará los 100 dólares.

Más información: WCCFTech.

One of the dope things I got hands-on at #CES2018 is @Hyperkin‘s Ultra GB! I never knew how gassed up I’d be playing OG Game Boy games in 2018 lol pic.twitter.com/cbZ9T8xxmI

— Michael Higham (@michaelphigham) 9 de enero de 2018