El creador de Sonic se integra en las filas de Square Enix

Yuji Naka, creador de Sonic, ha confirmado a través de su cuenta oficial en Twitter que ha pasado a trabajar para Square Enix, una noticia muy interesante ya que se trata de una de las figuras más míticas y más importantes del mundo de los videojuegos.

Decimos esto por que Yuji Naka no sólo es el creador de Sonic, también ha participado en el desarrollo de juegos tan importantes como Alex Kidd in Miracle World, Nights into Dreams, Samba de Amigo y Phantasy Star.

En 2006 decidió abandonar SEGA y fundar su propia empresa de desarrollo de videojuegos conocida como Prope. Desde su fundación ha sido bastante activa, aunque no ha creado ningún título que haya tenido un impacto verdaderamente grande.

Con su llegada a Square Enix el creador de Sonic tendrá a su disposición toda la experiencia y los recursos de una de las mayores empresas del mundo del videojuego, cosa que unida a su talento natural podría acabar dándonos una agradable sorpresa.

Es importante tener claro que los derechos de Sonic y de las franquicias que Yuji Naka desarrolló hace años pertenecen a SEGA, así que los proyectos que afronte durante su estancia en Square Enix serán totalmente nuevos.

No tenemos ni idea de qué tiene pensado hacer Naka en esta nueva aventura, pero en su tweet ha hecho referencia a “un juego divertido”, lo que sugiere que el desarrollador japonés apostará por mantener la jugabilidad y la diversión como dos claves fundamentales y que éstas estarán por encima de las cuestiones técnicas.

Just a quick note to let you know, I joined SQUARE ENIX in January.

I’m joining game development as before, and strive to develop games at SQUARE ENIX.

I aim to develop an enjoyable game, please look forward to it.

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) 22 de enero de 2018