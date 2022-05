Square Enix parece estar preparándose para ser adquirida

A comienzos de esta semana Square Enix, una de las desarrolladoras de videojuegos más conocidas de Japón, nos sorprendía con el anuncio sorpresa de la venta de tres de sus estudios principales en occidente (Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal) y la reinversión en el desarrollo de Blockchain y tecnologías en la nube.

Sin embargo, más allá de una posible salida del mercado de los juegos en occidente o una reestructuración mayor hacia sus franquicias principales, los rumores y especulaciones han comenzado a acumularse alrededor de la posibilidad de que este movimiento esté más enfocado en la búsqueda de un aumento de valor a nivel de compañía, en la búsqueda de ser adquirida por otra empresa o grupo más grande. Entre muchos otros, destacan comentarios como los de Jeff Grubb (el periodista de Venture Beat, no su homónimo escritor de Drangonlance), quien vuelve a poner el foco en una de las grandes incógnitas de este supuesto, señalando que Sony podría ser quien finalmente adquiriese al estudio.

Anyway, now you know as much as I do. I do believe that Square Enix is trying to best position itself for acquisition. But that doesn’t mean anything. These deals can fall through or get completely flipped on their head. That happens all the time.

