Ryzen 5 2400G frente a Core i5-8400: En gráficos, no hay color

AMD tiene grandes esperanzas en las nuevas APUs para ordenadores de sobremesa (“Raven Ridge”) y modelos como el Ryzen 5 2400G, ideal para la creación de equipos básicos-medios con enfoque a cualquier uso informático (especialmente en juegos hasta FHD) con la ventaja de ahorrar el montaje de una gráfica dedicada.

Como sabes, las “unidades de procesamiento acelerado” de AMD (APUs), combinan CPU, GPU y controladora de memoria en la misma die. En la última generación para equipos de sobremesa con socket AM4, los chicos de Sunnyvale han sacado músculo con sus desarrollos más avanzados.

Así, el Ryzen 5 2400G cuenta con una CPU con 4 núcleos / 8 hilos de procesamiento ZEN a 3,9 GHz, una iGPU Radeon Vega 11 con frecuencia del núcleo gráfico a 1.250 MHz y 704 procesadores stream, y una controladora para memoria DDR4-2933.

AMD ha comparado el Ryzen 5 2400G (precio de venta en 169 dólares) con uno de los modelos de última generación equivalentes de Intel, el gama media Core i5-8400 (precio de venta en 189 dólares). Si en el apartado del procesamiento el micro de Intel va sobradísimo para el segmento al que se dirige con sus seis núcleos de CPU, no podemos decir lo mismo de la GPU UHD 620 que incluye. No nos malinterpretes. Las gráficas integradas de Intel han mejorado mucho en las últimas generaciones, pero siguen estado muy por debajo de lo que puede ofrecer AMD. No digamos NVIDIA.

AMD ha mostrado una gráfica sobre el rendimiento de ambos procesadores en juegos AAA con resolución 1080p. Los resultados están a la vista. La Vega de AMD muestra su potencia superando la marca mínima de los 30 fps para jugar con solvencia, mientras que la UHD 620 muestra carencias en este apartado.

Nos hubiera gustado contar con test en otros apartados informáticos más allá de juegos, porque en éstos ya estaba claro que el Ryzen 5 2400G iba a sobresalir. En todo caso, una buena alternativa para evitar el montaje de gráficas dedicadas, buen rendimiento, buen precio y un consumo contenido.