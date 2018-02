La gran N ha vendido 4 millones de Super Nintendo Mini Classic

Nintendo ha sabido a provechar el tirón que tiene la fiebre retro que vivimos en el sector tecnológico. El lanzamiento de la NES Mini Classic fue todo un éxito, y lo mismo ha ocurrido con la Super Nintendo Mini Classic.

Según las cifras oficiales que ha proporcionado la compañía japonesa en su última conferencia de resultados financieros la gran N ha vendido unos 4 millones de unidades de Super Nintendo Mini Classic, un dato muy positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de una consola que emula juegos de la original, que llegó al mercado el año pasado y que ha alcanzado casi una tercera parte de las ventas que logró Wii U en más de cinco años (alrededor de 13 millones y medio de unidades).

No hay duda de que el tirón de los clásicos de Nintendo ha influido en el éxito de esta consola, pero no debemos olvidarnos de que se trata de un producto oficial de la firma japonesa y que no ha sido licenciado a terceros. Esto puede parecer superfluo pero marca una gran diferencia, ya que significa que la gran N ha supervisado la calidad de la emulación y de los materiales de fabricación, dado forma a un producto de primer nivel que realmente merece la pena.

Como ejemplo totalmente opuesto podemos citar la Neo Geo Gold X, un intento de aprovechar la gloria de la veterana Neo Geo AES que fue licenciado por SNK Playmore a Tommo, quien se marcó un producto de baja calidad con una emulación que dejaba bastante que desear.

Estos buenos resultados dejan la puerta abierta al lanzamiento de nuevos modelos “Mini” de otras consolas clásicas de Nintendo, como la Nintendo 64 y puede que incluso la GameCube, aunque ésta última marcó un avance importante a nivel de hardware y su emulación podría requerir el uso de un SoC bastante potente, lo que se traduciría en un encarecimiento considerable.

Más información: Nintendo Japan.