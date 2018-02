Los mejores anuncios de la Super Bowl 2018

La Super Bowl 2018 paralizó hace unas horas Estados Unidos como viene siendo costumbre en el partido final que encumbra al ganador de la liga de fútbol americano. Un evento que va mucho más allá de deporte y que sirve para crear uno de los mayores espectáculos televisivos del planeta.

Los Philadelphia Eagles dieron la sorpresa y obtuvieron su primer título a costa de los New England Patriots del mítico quarterback Tom Brady, en un partidazo donde los ataques se impusieron a las defensas (44 a 31). Si no te gusta el fútbol americano no te preocupes porque esta entrada va de otra cosa, de anuncios.

Pero no de cualquiera, porque los mostrados en las Super Bowl (casi una hora de anuncios) se analizan al detalle como muestra de marketing creativo donde los especialistas intentan dar lo mejor de sí mismos y son tan importantes como el partido en sí, además del omnipresente himno nacional este año cantado por Pink (gallito incluido) y sin protestas por el tema racial, y el espectáculo de la media parte a cargo de Justin Timberlake, con el homenaje a Prince para el que dicen no tenía permiso de la familia.

Se espera que la Super Bowl 2018 (52 ed) haya vuelto a batir récords de audiencia. Sólo en EE.UU, más de 110 millones de personas pegados al televisor. Récord de audiencia, de las entradas en las reventa y de precios en publicidad con anuncios de 30 segundos a un precio de 5 millones de dólares. Y las empresas se pegan por ellos teniendo en cuenta la audiencia potencial y las estadísticas que hablan que durante un anuncio normal del Super Bowl solo un 1 por ciento de la audiencia cambia de canal o deja de mirar a la televisión. Hay un poco de todo, aunque destacan los géneros de años anteriores, anuncios de pelis o series, coches, tecnológicas, comida rápida o telecos. Ahí van algunos de los mejores seleccionados por Wired: