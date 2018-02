Newell descarta la venta de Valve a Microsoft

Gabe Newell ha respondido a los rumores que señalan la venta de Valve a Microsoft. Eso sí, a su manera, mediante una escueto mensaje de correo a la pregunta de un usuario: “No, que yo sepa“.

La semana pasada nos hacíamos eco de una información que apuntaba el interés de Microsoft por EA en la necesidad de conseguir juegos exclusivos para su ecosistema de juegos. A pesar de la rebaja de precio de la Xbox One S y de contar en el catálogo con la consola más potente del mercado, Xbox One X, Microsoft se ha visto superado en ventas por la PS4 desde el inicio de la actual generación de consolas. Y la Nintendo Switch viene pegando muy fuerte y de seguir la tendencia superará a las Xbox One.

Así las cosas, los rumores de compras forman parte de los mentidores tecnológicos y desde EA se han extendido a otras como PUBG Corp o Valve, aunque en este último caso el objetivo sería distinto al anterior. Valve tiene en Steam la plataforma de distribución digital de software más potente del mercado y no hay duda que es una marca atractiva para cualquier tiburón.

El problema es que Valve no es una empresa pública a la que hacer una OPA y a pesar de la respuesta de Newell, es el dueño de su mayor parte. El ejecutivo, co-fundador y CEO de Valve y ex-empleado de Microsoft durante 13 años, tiene poco cariño a la firma de Redmond a la que ha “atizado” siempre que ha tenido ocasión. Tildó de “catástrofe” a Windows 8; consideró a Xbox Live “un desastre total” y aseguró que Linux era mejor que Windows para correr videojuegos.

No serán sencillas esas presuntas negociaciones. Newell es un tipo muy especial y le hace poca falta el dinero ya que se le calcula una fortuna estimada en 2.200 millones de dólares. En cuanto a EA, Microsoft tendría que poner sobre el tapete un mínimo de 35.000 millones de dólares. ¿Desembolsará Microsoft esta cantidad en un negocio para el que algunos de sus grandes inversores siguen recomendando su salida?

Y por si te lo estás preguntando. No, para el consumidor no sería buena la venta de Valve a Microsoft ni a ninguna otra de las grandes del sector del juego.