Microsoft colabora con Be my Eyes para ayudar a las personas ciegas

El gigante de Redmond ha sido una de las compañías que más fuerte ha apostado por mejorar las funciones de accesibilidad dirigidas a las personas con deficiencias sensoriales, una realidad que quieren seguir potenciando a través de un nuevo acuerdo con Be my Eyes que tiene por objetivo a las personas ciegas.

Be My Eyes es una aplicación que fue lanzada hace más de tres años y que viene a ser una herramienta que cuenta con una comunidad que ofrece ayuda a personas ciegas y a aquellas con deficiencias visuales severas.

Está integrada tanto por representantes de la compañía como por voluntarios que a través de videollamadas ayudan a esas personas con problemas de visión a sacar adelante sus tareas más básicas, entre las que se incluyen desde cocinar hasta limpiar su hogar y buscar objetos perdidos.

La aplicación ha sido todo un éxito y durante los últimos meses se ha convertido en la comunidad en línea más grande que existe para las personas con discapacidad visual, ya que cuenta con más de 900.000 usuarios repartidos entre más de 150 países.

Con esto en mente no nos sorprende que Microsoft haya decidido optar por Be my Eyes como herramienta para ofrecer soporte técnico a las personas con deficiencias visuales, que podrán recurrir a esa aplicación para acceder al Microsoft Disability Answer Desk.

De momento esta característica sólo está disponible en Australia, Canadá, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, India, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Sudáfrica y Estados Unidos, pero esperamos que se amplíe a más países en los próximos meses.

En lo personal creo que la aplicación es genial, no sólo por el valor que ofrece de cara a ayudar a esas personas con impedimentos visuales sino también porque puede contribuir a aliviar esa sensación de soledad que pueden llegar a sentir en su día a día. La idea de Microsoft de optar por Be my Eyes es también todo un acierto, de eso no hay duda.

