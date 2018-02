Kingdom Come: Deliverance ha vendido un millón de copias

Hace unos días os contamos que Kingdom Come: Deliverance había sufrido una importante reducción de calidad gráfica, un hecho que confirma que los desarrolladores no tienen reparos en lisiar las versiones para PC de sus juegos para no dejar en mal lugar a las versiones de consola.

A pesar de todo Kingdom Come: Deliverance ha acabado siendo un gran éxito. Según los últimos datos que tenemos el juego ha vendido un millón de unidades y de ellas un 45% se han distribuido en PC, lo que significa que el otro 55% se reparte entre las consolas de nueva generación.

Los primeros análisis han confirmado que se trata de un juego interesante y lleno de posibilidades, pero que no está bien optimizado y tampoco bien pulido, ya que presenta tirones importantes (caídas de fotogramas por segundo injustificados) y “bugs” que afectan a la jugabilidad.

En cualquier caso Kingdom Come: Deliverance ha gustado, lo que significa que seguirá recibiendo soporte y que podríamos ver incluso una segunda parte en los próximos años (ya para la próxima generación de consolas).

De momento Warhorse Studios, responsables del título, ha liberado el parche 1.2.5 que corrige pequeños errores en misiones y en los controles al utilizar un mando. También han confirmado que están al corriente de los problemas que presenta el juego y que seguirán desarrollando nuevas actualizaciones para ir puliéndolo poco a poco.

Kingdom Come: Deliverance es un juego ambientado en la Edad Media con un enfoque tipo sandbox (mundo abierto) que utiliza el CryEngine, un motor gráfico muy potente y bastante exigente. Para jugarlo en condiciones debéis contar con un PC bastante potente que tenga una configuración similar a esta; CPU de cuatro núcleos Core i5 serie 4000-FX 8350, 8 GB de RAM y GTX 1060-RX 580.

Más información: DSOGaming.