Especificaciones del OnePlus 6; todo lo que sabes de este smartphone

El lanzamiento del OnePlus 6 se espera para el próximo mes de junio pero ya han empezado a aparecer las primeras filtraciones, y gracias a ellas tenemos una buena dosis de información que hemos recopilado para vosotros en este artículo.

Hace unos días vimos las que serían en teoría las primeras imágenes del OnePlus 6. En ellas aparecía un terminal con pantalla 19:9 que además parecía estar terminado en metal y cristal dos cambios importantes frente al OnePlus 5T, que cuenta con una pantalla en formato 18:9 y que está terminado en metal.

La mejora a nivel de acabados resulta obvia si esas imágenes resultan ser ciertas, pero también habrá una evolución importante a nivel de hardware ya que el OnePlus 6 contará con:

No tenemos detalles sobre el precio pero esperamos que OnePlus mantenga su apuesta por ofrecer un buen equilibrio en relación precio-prestaciones, lo que nos lleva a pensar en unos 500 euros para el modelo de 6 GB y 64 GB y de menos de 600 euros para el modelo de 8 GB y 128 GB.

El propio CEO y co-fundador de OnePlus, Carl Pei, publicó hace cosa de año una encuesta en la que preguntaban a los usuarios si les gustaba el conector jack de 3,5 mm y se impuso el “sí” por mayoría absoluta, así que podemos tener claro que no seguirán los pasos de Apple en este sentido, al menos de momento.

Do you like headphone jacks?

— Carl Pei (@getpeid) 25 de octubre de 2016