NJ Tech sigue actualizando sus comparativas de rendimiento. En esta ocasión han publicado una en la que comparan el rendimiento de la GTX 1060 de 3 GB con OC frente a una GTX 1060 de 6 GB a frecuencias de stock utilizando juegos actuales.

Esta prueba es muy interesante ya que aunque las especificaciones de la GTX 1060 de 6 GB son superiores el overclock podría contribuir sensiblemente a reducirlas. No obstante es importante tener en cuenta que aunque mejore el rendimiento bruto de la GTX 1060 de 3 GB con OC su memoria gráfica sigue siendo un factor altamente limitante. Ya se ha dejado notar en juegos como Gears of War 4, y creo que podría no aguantar demasiado bien la transición que marcará la próxima generación de consolas.

Dicho esto pasamos a ver las especificaciones de cada tarjeta gráfica y comentamos los resultados.

GTX 1060 de 3 GB con OC

1.152 shaders.

72 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

GPU a 1.594 MHz-1.847 MHz.

Bus de 192 bits.

3 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 120 vatios.

GTX 1060 de 6 GB

1.280 shaders.

80 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

GPU a 1.506 MHz-1.709 MHz.

Bus de 192 bits.

6 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 120 vatios.

El overclock ayuda a la GTX 1060 de 3 GB a posicionar por encima de la versión de 6 GB en algunos juegos pero no hay un ganador absoluto si nos basados en la media de resultados de esta comparativa, ya que ambos modelos se imponen en determinados títulos y pierden en otros.

Con todo está claro que la GTX 1060 de 6 GB ofrece un valor más sólido y que tendrá una mayor vida útil por delante.