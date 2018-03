Primera imagen del Ryzen 7 2700X montado en una placa base

El veterano medio CanardPC Hardware ha publicado la primera imagen de un Ryzen 7 2700X montado en una placa base, y han prometido que la próxima semana publicarán un análisis completo de dicho procesador.

En la descripción que han dado de ese futuro artículo han indicado que en general el Ryzen 7 2700X ofrece mejoras importantes en diferentes frentes, pero que también han encontrado una “desagradable sorpresa”.

No han dado ningún detalle así que no nos queda otra esperar a que publiquen su análisis para descubrir qué problema han encontrado en ese procesador de nueva generación. A título personal pienso que probablemente se trate de algún tipo de incompatibilidad o de limitación al utilizar el Ryzen 7 2700X con placas base X370, es decir que no creo que estemos ante ningún problema grave relacionado con el procesador en sí mismo.

Os recuerdo que según las últimas informaciones este chip estará fabricado en proceso de 12 nm, tendrá ocho núcleos y dieciséis hilos a una frecuencia de 3,7 GHz-4,2 GHz (modo normal y turbo), mantendrá la arquitectura modular y el sistema Infinity Fabric, sumará 20 MB de memoria caché y tendrá un TDP de 105 vatios.

Si comparamos con el Ryzen 7 1700X vemos que las diferencias se resumen en las siguientes claves: reducción del proceso de fabricación (14 nm frente a 12 nm), aumento de las velocidades de reloj (400 MHz más en el Ryzen 2700X), aumento del TDP (10 vatios) y controladora de DDR4 a 2.933 MHz. Se dice que AMD ha mejorado además las latencias de la memoria caché frente a los Ryzen de primera generación, aunque todavía no está confirmado oficialmente.

El lanzamiento de los Ryzen serie 2000 y de las nuevas placas con chipset X470 se espera para el 19 de abril.

