Cyberpunk 2077 está pensado para funcionar con PS5 y Xbox Two

Cyberpunk 2077 es el gran proyecto que tienen entre manos los genios de CD Projekt Red, un estudio que como sabrán la mayoría de nuestros lectores ha sido el responsable de la franquicia The Witcher, y que ahora acaban de darnos toda una sorpresa al confirmar “a su manera” que dicho título estará preparado funcionar con PS5 y Xbox Two.

Si os soy sincero no me sorprende, de hecho ya hice referencia a este tema en este artículo y tras ver las palabras del CEO de CD Projekt Red lo tengo cada vez más claro; Cyberpunk 2077 va a llegar en 2019 y va a ser un juego de transición generacional, es decir que va a funcionar en PS4 y Xbox One pero va a servir como primera gran demostración del potencial de las consolas de próxima generación de Sony y Microsoft.

Os adjunto una traducción literal con las palabras de Adam Kiciński, el CEO de CD Projekt Red:

“La próxima generación todavía no ha sido anunciada, por lo que solo podemos especular. En términos tecnológicos Cyberpunk 2077 está muy avanzado. Nuestra tecnología está lista para interactuar con las generaciones futuras […] El juego está desarrollado de tal manera que puede usar equipos de nueva generación y gran potencia, pero hoy no puedo contarte más que eso, ya que hasta la fecha no se ha anunciado una nueva generación de consolas”.

Basta leer entre líneas para darse cuenta de que Kiciński está confirmando que Cyberpunk 2077 está preparado para funcionar sin problemas con PS5 y Xbox Two. Quizá por eso el desarrollo está llevando tanto tiempo y ha tenido incluso una etapa en la que pareció quedar paralizado.

Es importante recordar que según los últimos rumores los kits de desarrollo de PS5 ya habían empezado a ser enviados, así que es muy probable que CD Projekt Red recibiera algunos a destiempo y que por ello decidieran plantear Cyberpunk 2077 como un juego intergeneracional.

Más información: TweakTown.