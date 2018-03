Apple presentará un iPad económico la próxima semana

El próximo martes 27 de marzo Apple va a celebrar un evento especial dedicado a la educación. Desde que se produjo su anuncio se ha generado un gran revuelo, sobre todo porque podrían aprovechar para presentar nuevos productos entre los que destacan un posible MacBook Air de bajo coste y un iPad económico.

Aunque las últimas informaciones han sido algo contradictorias ahora mismo todo apunta a que la única novedad a nivel de hardware que mostrarán los de Cupertino en dicho evento será un iPad económico. Esto quiere decir que no veremos el esperado MacBook Air de bajo coste, al menos en teoría ya que todavía no hay nada oficial.

La fuente de la noticia indica que esto no quiere decir que Apple no vaya a presentar un MacBook Air de bajo coste, sino que el lanzamiento de éste habría sido retrasado y que no será anunciado hasta mediados (WWDC 2018) o finales de año (evento iPhone 2018).

Por lo que respecta a ese iPad económico es muy probable que Apple siga el enfoque del modelo de 9,7 pulgadas que presentaron en marzo de 2017. Dicha tablet fue un modelo pensado para limpiar stock de componentes, ya que cuenta con un SoC A9 (el mismo que utiliza el iPhone 6s), tiene una pantalla IPS con resolución de 2.048 x 1.536 píxeles y 2 GB de RAM.

La intuición me dice que el nuevo modelo que presentarán la semana que viene mantendrá tamaño, tipo y resolución de pantalla, pero que montará un SoC A10 (el mismo que utiliza el iPhone 7) y que podría elevar la RAM a 3 GB. Su precio debería ser inferior a los 260 dólares.

