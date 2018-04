HTC U12+ filtrado, un tope de gama con cuatro cámaras

Gracias a la aparición de una serie de renders del HTC U12+ hemos tenido la oportunidad de ver con más detalle el diseño que utilizará la compañía taiwanesa en su próximo smartphone tope de gama, un terminal con el que esperan devolver al buen camino su unidad de negocio móvil.

No es una cuestión menor. En artículos como este hemos visto que la compañía no pasa por un buen momento y el balón de oxígeno que consiguió tras la venta de parte de su división móvil a Google no es un cheque en blanco que vaya a durar para siempre, así que deben ser conscientes de su posición y ajustar los precios de venta de sus terminales, que en general son demasiado elevados para lo que ofrecen.

Dicho esto pasamos a ver las claves más importantes del HTC U12+. Tenemos un smartphone que mantiene las líneas habituales de otros terminales de la compañía taiwanesa. En general no hay novedades importantes y lo único que realmente nos llama la atención es la presencia de cuatro cámaras, dividas en dos cámaras traseras y dos cámaras frontales.

El anuncio de este nuevo terminal podría producirse entre finales de este mes y principios del mes de mayo. Antes de terminar os dejamos con un resumen de sus posibles especificaciones y precio:

Pantalla IPS SuperLCD6 de 6 pulgadas con formato 19:9 y resolución de 2.880 x 1.440 píxeles.

SoC Snapdragon 845 con CPU de ocho núcleos.

con CPU de ocho núcleos. 6 GB de RAM.

64 GB/128 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Doble cámara trasera y doble cámara frontal de 12 MP + 16 MP.

Batería de 3.420 mAh.

Lector de huellas y resistencia al polvo y al agua (IP68).

Android O como sistema operativo

Alrededor de 900 euros.

