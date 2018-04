RyujiNX: un emulador de Nintendo Switch que ya puede cargar juegos

La carrera por desarrollar el primer emulador de Nintendo Switch que sea totalmente funcional sigue su curso y de momento RyujiNX se perfila como uno de los más avanzados, aunque esto no quiere decir ni mucho menos que esté terminado.

Este emulador de Nintendo Switch ha sido programado en C# y tiene por objetivo ofrecer una buena experiencia de uso en general, gracias a una interfaz sencilla y una optimización plena que se irá logrando poco a poco con la introducción de futuras mejoras.

De momento es capaz de cargar algunos juegos como podemos ver en los vídeos adjuntos, pero debemos tener en cuenta que su funcionamiento todavía tiene mucho que mejorar ya que el rendimiento es muy pobre y hace que no se puedan jugar con un mínimo de fluidez.

Con esto en mente todo apunta a que este emulador tiene todavía un largo desarrollo por delante y que no será capaz de ejecutar juegos triple A de Nintendo Switch a corto plazo. A pesar de todo lo importante es que se trata de un proyecto que está consiguiendo avances a buen ritmo y que está demostrando un gran potencial.

De momento RyujiNX no cuenta con una build estable así que si habéis pensado en descargarlo para probarlo debéis tener en cuenta que puede dar problemas importantes de estabilidad, aunque en general las consecuencias pueden ser impredecibles.

Nintendo Switch se ha convertido en una consola muy popular que está vendiendo de maravilla gracias a franquicias como The Legend of Zelda y Mario Bros, así que no es extraño que haya acabado en el punto de mira de los desarrolladores de emuladores.

