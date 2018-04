El lanzamiento del OnePlus 6 podría estar muy cerca ya que el goteo de información no cesa y cada vez tenemos más claras sus especificaciones y su diseño final. La imagen que acompañamos es la primera que muestra una unidad real y funcional de dicho terminal.

Junto a ella también se ha publicado el primer téaser del OnePlus 6. El vídeo no dice mucho, pero lo importante es que refuerza lo que os hemos dicho en el párrafo anterior, que su lanzamiento podría estar prácticamente a la vuelta de la esquina.

Esto puede ser considerado por algunos como una buena noticia pero debemos recordar que la compañía china lanzó el OnePlus 5T en noviembre de 2017, un terminal que supuso una renovación menor comparado con el OnePlus 5 y que podría tener un ciclo de vida de menos de 6 meses como tope de gama.

Personalmente creo que la firma china debería echar un poco el freno y de ajustar un poco mejor los precios de sus smartphones, que han llegado casi a triplicarse desde el lanzamiento del OnePlus allá por 2014.

Según las últimas informaciones el OnePlus 6 estará disponible en tres versiones diferenciadas por la cantidad de RAM y la capacidad de almacenamiento: 6 GB y 64 GB, 8 GB y 128 GB y 8 GB y 256 GB. El precio de esas versiones al cambio será de 465 euros, 540 euros y 616 euros. Tened en cuenta que son conversiones directas del precio en rupias indias, así que en España esas cifras podrían acabar subiendo a 499 euros, 599 euros y 699 euros.

Antes de terminar os recordamos las posibles especificaciones del terminal:

Más información: GSMArena.

Speed up your experience with gestures. #OnePlus6 pic.twitter.com/ccN32d8UbW

— OnePlus India (@OnePlus_IN) 4 de abril de 2018