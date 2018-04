Reino Unido prohíbe un anuncio de HTC por ser muy exagerado

HTC se encuentra en una situación complicada, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y sus resultados económicos no hacen más que darnos la razón.

El caso es que la compañía continúa dando palos de ciego con smartphones continuistas a precios demasiado altos, pero también ha tenido tiempo para meter la pata hasta el fondo con un anuncio que ha sido prohibido por la Autoridad de Estándares de la Publicidad de Reino Unido.

Dicho anuncio es el que podéis ver en el vídeo adjunto y se centra en dos grandes claves: la posibilidad de activar al cámara frontal con un gesto de presión que simplifica su utilización con una sola mano y la resistencia al agua del terminal, un HTC U11 que tiene certificación IP67.

Aunque HTC defendió la veracidad del anuncio porque se mantiene el terminal a menos de un metro de profundidad y por periodos muy cortos de tiempo la Autoridad de Estándares de la Publicidad de Reino Unido tiene una postura muy distinta.

Para la autoridad británica el anuncio es engañoso y exagerado por el riesgo de inmersión en una profundidad mayor a un metro que representa, aunque no debemos olvidar que la propia HTC indica en el vídeo que debemos mantener alejado el HTC U11 del agua de piscinas.

No es la primera vez que surge la polémica con el tema de la resistencia al agua en smartphones y la publicidad de los grandes vendedores para promocionar dicha característica. En su momento Apple estuvo en el ojo del huracán por tema que vimos en este artículo y el aviso de que la garantía no cubría daños por líquidos, pero parece que las compañías se resisten a aprender la lección de que en publicidad no todo vale.

Más información: GSMArena.