AMD prepara pack de Ryzen 2000 con refrigeración líquida AIO

Lisa Su, CEO de AMD, ha compartido una imagen en Twitter en la que podemos ver lo que parece ser un pack de Ryzen 2000 con refrigeración líquida AIO. Si os fijáis justo en el centro aparece una caja de gran tamaño que literalmente dobla a las otras dos que tiene en sus laterales.

Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores recordarán que en su momento AMD también incluyó sistemas de refrigeración líquida con los procesadores FX tope de gama, una decisión que permitía a los usuarios adquirir el procesador con un kit AIO (todo en uno) capaz de mantener bajo control las temperaturas del chip incluso bajo un overclock intenso.

En este caso la idea de un pack de Ryzen 2000 con refrigeración líquida AIO tiene todavía más sentido por varias razones. La primera es la más evidente, que ayudaría a mantener unas temperaturas de trabajo muy bajas. También debemos tener en cuenta el aumento del TDP y de las frecuencias de trabajo en los modelos más potentes (Ryzen 7 2700X por ejemplo), que implica mayor consumo y mayores temperaturas.

Sin embargo creo que la clave más importante está en la tecnología XFR 2.0, que permite ajustar automáticamente la frecuencia del procesador en función de la temperatura registrada. Esta característica depende en gran medida de la calidad del sistema de disipación que utilicemos, así que unir un Ryzen 2000 con un sistema de refrigeración líquida AIO puede ayudar a sacarle el máximo partido.

Obvia decir que con un sistema de refrigeración de mayor calidad podremos hacer overclock con mayores garantías, aunque en Ryzen la propia arquitectura limita el aumento de frecuencias hasta niveles que en la primera generación quedaron marcados en los 4 GHz-4,1 GHz (usuarios normales).

Con la segunda generación de procesadores Ryzen es probable que podamos llegar a la barrera de los 4,5 GHz, pero hasta que no tengamos la ocasión de probarlos no podemos asegurar nada.

Más información: WCCFTech.

Got some new toys from the team today to try out. @AMDRyzen 2 coming soon!!! Hope you guys are excited…. pic.twitter.com/EaBypVigLB

— Lisa Su (@LisaSu) 6 de abril de 2018