Nuevo vídeo de Overkill’s The Walking Dead, así es la historia de Maya

Overkill’s The Walking Dead es uno de los juegos ambientados en el universo creado por Robert Kirkman y Jay Bonansinga, que más me ha llamado la atención, y no sólo por la calidad gráfica que presenta y que ya tuvimos ocasión de ver en este artículo, sino también por el enfoque de título multijugdor cooperativo para cuatro personas.

A simple vista todo apunta a que Overkill’s The Walking Dead será un juego que podremos recorrer con nuestros amigos, aunque imaginamos que los chicos de OVERKILL Software habrán pensado en aquellos que prefieran jugarlo en solitario y que también se podrá disfrutar a solas.

Seguimos a la espera de que se decidan a publicar por fin un tráiler con escenas de juego real ya que será ahí cuando de verdad podremos ver qué ofrecer Overkill’s The Walking Dead. De momento y para amenizar dicha espera tenemos un nuevo vídeo en el que los desarrolladores nos cuentan la historia de Maya, una de las protagonistas del juego.

Esta enfermera vivió la epidemia que convirtió a las personas en zombis desde sus inicios y tuvo la desgracia de ver su lado más crudo, algo que obviamente la ha dejado marcada de por vida.

El lanzamiento de Overkill’s The Walking Dead se espera para finales de este mismo año. Se trata de un juego multiplataforma, lo que significa que llegará a PS4, Xbox One y PC. La calidad de sus cinemáticas es espectacular, aunque algunas animaciones de ese último vídeo no me han terminado de convencer.

Todavía no tenemos los requisitos oficiales del juego para PC, pero podéis estar seguros de que con un equipo de gama media-baja (Pentium G4560, 8 GB de RAM y GTX 1050-RX 560) podréis jugarlo en 1080p.