Apple advierte del final de los 32 bits en macOS

Apple ha comenzado a emitir avisos a los usuarios que ejecutan aplicaciones de 32 bits en macOS. El final del soporte está próximo, fue anunciado el año pasado en la conferencia para desarrolladores y sigue los pasos de la estrategia del ecosistema móvil.

La apuesta por los 64 bits está en marcha en todo el mundo tecnológico. Navegadores como Chrome y Firefox ya implementan los 64 bits por defecto en su distribución principal; Google hará lo propio en 2019, donde todas las aplicaciones para Android deberán soportar 64 bits. Canonical ha comenzado a decir adiós a los 32 bits desde Ubuntu 17.10 y la misma Apple abandonó las apps de 32 bits en iOS 11.

La presencia masiva de procesadores y máquinas de 64 bits y la utilización minoritaria de arquitecturas de 32 bits, están detrás de la estrategia. Las arquitecturas de 32 bits están desfasadas, cada vez se utilizan menos y obligan a una inversión en mantenimiento y soporte que puede dedicarse al desarrollo de las versiones de 64 bits.

Adiós a 32 bits en macOS

Apple ya anunció que el macOS High Sierra sería el último sistema en soportar aplicaciones de 32 bits en MacOS. Desde ayer, la firma ha comenzado las notificaciones a los usuarios que ejecuten estas aplicaciones, junto a un enlace a un documento de soporte Apple que explica el razonamiento detrás de esta decisión.

Apple indica que “todos los Mac modernos incluyen potentes procesadores de 64 bits, y macOS ejecuta aplicaciones avanzadas de 64 bits, que pueden acceder a más memoria y permiten un rendimiento más rápido del sistema… Para garantizar que las aplicaciones que compras sean tan avanzadas como la Mac en la que las ejecutas, se requerirá que todo el software para Mac sea de 64 bits”.

Por ahora, las aplicaciones de 32 bits seguirán funcionando en Mac y no se conoce su final efectivo. Sin embargo, sí se conoce que macOS High Sierra será la última versión del sistema que las ejecute “sin compromisos”. Ello sugiere que a partir de ahí Apple no garantizará su correcto funcionamiento y un poco después simplemente no las ejecutará.

Apple ya dejó de aceptar envíos de aplicaciones de 32 bits a la Mac App Store, por lo que en la tienda oficial solo encontrarás software de 64 bits. Lo mismo para iOS. Realmente, solo Microsoft en Windows sigue apostando por el soporte de las 32 bits aunque en este caso es entendible para garantizar la compatibilidad de las miles y miles de aplicaciones que todavía se usan, especialmente en el mercado de empresas.

En todo caso, la transición al software de 64 bits está en marcha en todo el mundo tecnológico.