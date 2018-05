La NASA quiere volver a la Luna, pero no se olvida de Marte

Durante los últimos años hemos experimentado importantes avances dentro del sector tecnológico que sin embargo no ha tenido un reflejo directo en la exploración espacial. No me malinterpretéis, hemos descubierto muchas cosas y tenemos una idea más clara de Marte, Venus y de otras galaxias y exoplanetas, pero no hemos mejorado los logros más importantes de las décadas de los 60 y de los 70.

En este sentido la NASA ha confirmado que quiere volver a la Luna, un objetivo muy importante que ha llevado a algunos a pensar que se habían olvidado de Marte, pero en realidad ocurre todo lo contrario. Jim Bridenstine, actual administrador de la NASA, ha comentado que nuestro vecino rojo se mantiene como uno de los objetivos más importantes de todos los que incluye la agenda de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos.

Esto quiere decir que no se olvidan de Marte y de hecho han indicando que la llegada a la Luna podría ser aprovechada para llevar a cabo toda la fase de preparación previa para poder ejecutar con éxito una misión tripulada al planeta rojo. Tiene sentido, ya que una vez asentados en dicho satélite podríamos establecer una estación espacial de apoyo que permita estructurar dicha misión en dos fases.

La primera fase daría comienzo en la Tierra, donde lanzaría la aeronave dirigida a Marte con una cantidad de combustible y una carga determinada. Una vez en la estación espacial de la Luna se podrían llevar a cabo los ajustes necesarios para que dicha nave continúe su misión al planeta rojo de la manera más eficiente y segura.

Con todo es importante recordar que esto no quiere decir que vayamos a pisar Marte a corto plazo. Según las últimas estimaciones de la NASA no llegaremos hasta el año 2033, un plazo que se perfila como “razonable” y no como el mejor escenario posible, lo que significa que podrían haber retrasos.

Más información: The Guardian.