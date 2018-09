Movistar+ ha anunciado el pronto lanzamiento de un nuevo decodificador que en una plazo máximo de dos años espera haber extendido entre todos sus clientes. Una renovación obligatoria en lo tecnológico y de la que, previo pago, no podrá librarse nadie. Entre otras novedades incluirá soporte para vídeo en 4K (UHD), una conectividad mucho más rápida e integración con el asistente de inteligencia artificial propio de la compañía, informan en Cinco Días.

Sin embargo, este nuevo decodificador es solo un puntal más en la estrategia de la española para no perder terreno en el segmento de los contenidos. Movistar+ prepara también un nuevo canal deportivo en abierto para todos sus clientes, así como la integración de Netflix en su oferta, tal y como te contamos ayer. Y hemos dicho bien: integración, y no añadido, pues aunque aún no está del todo claro cómo lo van a hacer, se baraja el pago por consumo o la inclusión de Netflix en los paquetes de fijo y móvil de Fusión.

Cabe recordar que fue a principios de 2017 cuando Movistar+ anunció su plan para “desbancar a Netflix y HBO”, su principal competencia en materia de vídeo bajo demanda, a la postre uno de sus mejores negocios, en el cual acumulan más de 4 millones de usuarios en diferentes modalidades. Pero el plan que se ha mostrado insuficiente para hacer frente a los contenidos que vienen de fuera y, muy especialmente, a lo asequible y fácil de estos en comparación a la oferta de la compañía.

Según explica Sergio Oslé, presidente de Movistar+, “el consumo de televisión bajo demanda ha pasado del 5% al 20% en cinco años”, aunque dejando a un lado los deportes en directo -el fútbol, principalmente- la adopción se habría disparado hasta el 40%. Se trata de un pastel que no va a dejar de subir en los próximos tiempos y la teleco no quiere desaprovechar su posición de privilegio.

¿Le funcionará a medio plazo la estrategia a la compañía? Porque entre adquirir una conexión de fibra sin más y suscribirse a Netflix o HBO, el ahorro con respecto a Fusión -más si le vamos sumando todos los extras relativos a contenidos- es considerable. Pero estamos en España y siempre les quedará el fútbol para ir tirando… Hasta que algún competidor esté dispuesto a pagar más por lo derechos.