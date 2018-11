GS100 de Gigaset, un smartphone práctico y económico

Por primera vez tras 10 años, Gigaset, la compañía alemana de dispositivos móviles, ha decidido continuar ampliando su gama de teléfonos inteligentes, centrada en una gama baja de precios asequibles, con la llegada de su nuevo modelo GS100.

El Gigaset GS100 está dirigido especialmente a aquellos compradores que necesitan ese recorte en su presupuesto, pero que a su vez desean mantener la mayor cantidad de funciones para su smartphone.

Comenzando con su punto fuerte, el GS100 cuenta con una más que respetable pantalla panorámica HD + IPS de y 5,5 pulgadas con una relación de aspecto 18:9 a una resolución de 1.440 x 720 píxeles. En cuanto a su cuerpo, está formado íntegramente por cristal 2.5D, repelente a la suciedad y resistente a los arañazos, y con un acabado y unas esquinas ligeramente redondeadas.

Con dos cámaras bastante modestas divididas entre su parte frontal y delantera, de 8 y 5 megapíxeles respectivamente, las funcione de este teléfono parecen centrarse más en fotografías simples y selfies, relacionado de nuevo con su público objetivo, entre el que se engloban jóvenes y primeros usuarios.

Así pues, el GS100 cuenta con un procesador de cuatro núcleos MTK 6739, 1 GB de RAM y Android 8.1 Oreo en la Edición Go, que ofrece rendimiento suficiente para trabajar cualquier aplicación de comunicación como WhatsApp, y redes sociales con mayores carga como Instagram.

“Android Go es ideal para smartphones de nivel básico. Somos uno de los primeros fabricantes en usar el nuevo sistema operativo Go”, dice Andreas Merker, Head of Mobile Devices de Gigaset. “La edición Go requiere menos potencia de procesamiento, funciona con la memoria RAM incorporada, y aun así ofrece una experiencia de usuario fluida“.

Por último, en su interior encontraremos también una batería reemplazable de 3.000 mAh, una memoria interna reducida de 8GB (ampliable mediante microSD hasta los 128GB), y la incorporación de una ranura de tarjeta SIM dual.

Gigaset GS100 y ya disponible a un precio recomendado de 119 euros, y disponibe en tres colores: verde limón, azul cobalto y gris grafito.