¿Smartphone Xiaomi plegable? Alucinante… si es real

Evan Blass, uno de los “filtradores” más populares de la red, ha publicado un vídeo de un supuesto smartphone Xiaomi plegable. Tiene una pinta alucinante, pero no hay confirmación que sea real.

El clip está grabado en un ambiente oscuro (como toda buena filtración) donde no vemos más allá de una pantalla de gran tamaño, en formato apaisado con tres paneles, donde los dos laterales se doblan hacia atrás para ofrecer una pantalla del tamaño de un smartphone convencional.

Can’t speak to the authenticity of this video or device, but it’s allegedly made by Xiaomi, I’m told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) 3 de enero de 2019