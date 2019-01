Un error de Twitter reveló mensajes privados durante años ¡Revisa la configuración!

Un error de Twitter presente desde 2014 expuso mensajes privados de los usuarios que usaron la app para Android y realizaron ciertos cambios en la configuración de sus cuentas. Los usuarios de la app de iOS o la Wen no han sido afectadas.

Según Twitter, el problema ocurrió cuando los usuarios del sitio de microblogging que utilizaban el cliente Android cambiaron la configuración de su cuenta. Cambios habituales, incluido la actualización de su dirección de correo electrónico.

Al realizar esos cambios, el error de Twitter habría provocado la deshabilitación de la función “Proteger sus tweets” exponiendo al público mensajes privados. El problema afectó a los usuarios que realizaron cambios en su cuenta entre el 3 de noviembre de 2014 y el 14 de enero de 2019.

Twitter dice haber solucionado el error esta semana y ha contactado con los usuarios que conoce se han visto afectados por el error, pero la compañía recomienda a los usuarios que desean mantener privados sus mensajes que verifiquen la configuración de su cuenta para asegurarse de que la opción “Proteger tus tweets” esté habilitada.

“Estamos proporcionando un aviso más amplio a través del centro de ayuda de Twitter, ya que no podemos confirmar las cuentas que puedan haber sido afectadas”, dicen desde la red social para recomendar una revisión de las preferencias que tendrá que realizar cada usuario.

“Reconocemos y apreciamos la confianza que usted coloca en nosotros, y estamos comprometidos a ganar esa confianza todos los días. Lamentamos mucho que esto sucediera y estamos llevando a cabo una revisión completa para ayudar a evitar que esto suceda de nuevo”, recalcan.

Confianza, sí, la que estamos perdiendo los internautas… No parece haber manera de que los grandes servicios protejan como deben los datos de los usuarios o como en esta ocasión, mensajes que estaban destinados a ser privados y que se convirtieron en públicos por arte de magia. No, por un error de Twitter que han tardado más de cuatro años en localizar.

No hay semana que no tengamos que contar algún fallo, hackeo o acción de alguna compañía que vulnera la seguridad o privacidad del usuario, especialmente grandes servicios de Internet o redes sociales. Y Twitter no es de las peores. Facebook terminó en un lugar destacado en los “12 peores incidentes de ciberseguridad de 2018” y a pesar de las promesas de Zuckerberg, este año hemos conocido que la compañía rastrea a través de apps Android aunque no seas usuario de la red.