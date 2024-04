Windows 11 «empuja» Momentos 5 en su Patch Tuesday de abril

Microsoft inició, hace unas semanas, el despliegue general de Momentos 5, la actualización de funciones más reciente para Windows 11. Sin embargo, como te contamos en aquel momento, se trataba de una actualización opcional, disponible en Windows Update y en el catálogo. Así, hasta el momento solo han contado con sus funciones aquellos usuarios que, de manera explícita, hayan acudido a alguno de ambos recursos para proceder a su instalación.

Momentos 5 es, hasta ahora, la actualización más reciente de Windows 11 que, siguiendo el exitoso modelo de los service pack de Windows XP, disocia estas mejoras de las grandes actualizaciones del sistema operativo, es decir, de la 2nH2 de cada año. En este completísimo especial de mi compañero Juan puedes revisar, al detalle, todas las novedades que trae esta actualización, así como los pasos que debías seguir para poder instalarla, si es que así lo querías.

Como ves, sin embargo, hablo en pasado, y es que Microsoft acaba de publicar la actualización KB5036893, que se encuadra en su programa de actualizaciones mensuales de seguridad, sus celebrados Patch Tuesdays, unas actualizaciones que resulta conveniente no omitir, pues resuelven problemas de seguridad. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos encontrado con una sorpresa en su interior, ya que además de las esperadas y esperables mejoras en seguridad, llega con sorpresa.

Disponible para los usuarios de la versión 23H2, la actualización KB5036893 para Windows 11, que contiene el Patch tuesday de este mes, incluye Momentos 5, es decir, que Microsoft ha optado por incluir su Patch Tuesday de abril en una actualización de mayor tamaño, que en vez de dedicarse exclusivamente a lo que esperamos de estas actualizaciones, también aprovecha para otros fines. Y no es algo menor, pues como puedes comprobar en el especial que he enlazado anteriormente, Momentos 5 cuenta con bastantes novedades… incluido el despliegue de Copilot, y esto ya nos invita a pensar por dónde van los tiros.

El despliegue de novedades con el formato de Momentos me parece un acierto, la lista de novedades de Momentos 5 me parece interesante, y como ya indiqué hace algún tiempo, el programa de los Patch Tuesdays me parece una de las mejores ideas que han tenido en Redmond para proteger la seguridad de los usuarios de Windows. Sin embargo, ligar necesariamente las actualizaciones de seguridad al despliegue de otras novedades, como han hecho en esta ocasión, me parece un claro desacierto.

Instalar actualizaciones en Windows es algo que requiere de una cierta política de seguridad, que en resumen consiste en esperar unos días (o semanas) desde su publicación, hasta comprobar que no se han producido fallos en los sistemas que sí que han dado ese paso. Sin embargo, esto es muy distinto cuando hablamos de actualizaciones de seguridad, pues en estos casos la prudencia aconseja no demorar su instalación. Y si, es cierto que Momentos 5 lleva ya un tiempo disponible, y no parece estar dando grandes problemas, pero aún así estoy seguro de que muchas personas preferirían esperar.

Entiendo, como indicaba antes, que la presencia de Copilot en Momentos 5 no es algo casual. Microsoft ha hecho una enorme inversión en su plataforma de inteligencia artificial, y es normal que pretendan extender su alcance tanto como resulte humanamente posible. Sin embargo, en este caso pienso que se han pasado de frenada, puesto que esto puede ocasionar que, por rechazo, haya usuarios que renuncien al Tuesday Patch de abril, y eso es preocupante, muy preocupante, y un mal precedente.

