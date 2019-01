Novedades VOD 03/19: ‘True Detective’ regresa a HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más, pero no hoy, segundo sábado consecutivo en el que, ¡oh sorpresa!, por primera vez desde que publicamos esta sección, HBO no desaparece, sino que reaparece con el lanzamiento más destacado de la semana. Y entre HBO y Netflix se reparten el Novedades VOD que nos toca.

HBO

Como es costumbre, HBO España sigue publicando los nuevos capítulos de las series que tiene en emisión, al tiempo que publica nuevo material con el que ir reemplazando lo que termina. Y llega la continuación de una de sus mejores series originales de los últimos años, con el permiso de Juego de tronos y Westworld. Hablamos de…

True Detective

True Detective estrenó su primera temporada en 2014, recibiendo alabanzas allá por donde pasó; en 2015 le siguió una segunda, que pincho no por las formas, sino por el fondo; y en en 2019 la cadena rescata a la franquicia para ofrecer un tercer acto que parece estar consiguiendo recobrar el ánimo de crítica y público. True Detective no es una serie de detectives al uso: es un drama criminal denso, cuya historia y personajes son independientes cada temporada. En esta nueva temporada, que también se podrá ver en Movistar+, el intenso Mahershala Ali (House of Cards, Luke Cage), ganador de un Oscar por Moonlight, toma el relevo protagonista al frente de una serie ya convertida en clásico moderno de HBO.

Clase letal

Otro lanzamiento exclusivo de HBO España para esta semana, cuyo primer capítulo se estrenó a finales del año pasado, es Clase letal (Deadly Class) que se retoma ahora desde su primer capítulo. Se basa en la novela gráfica del mismo nombre y sitúa la historia en una escuela de élite a la que las familias del crimen organizado mandan a sus vástagos.

Roswell: New Mexico

Ciencia ficción, drama, romance y un poco de aventura es lo que ofrece Roswell: New Mexico, una nueva serie que HBO España estrena esta semana y que, de nuevo, llega directa desde el catálogo de la cadena estadounidense especializada en contenidos juveniles The CW. ¿Terror? Los efectos dan miedo, pero no es lo que más miedo da. ¿Crepúsculo con alienígenas? Espérate cualquier cosa.

Más novedades de HBO incluyen los nuevos capítulos de series como Manifest (T1), Berlin Station (T3) o Future Man (T2); las dos temporadas de la serie española de Mediaset Los nuestros, que se puede ver gratis en Mitele.

Y unas cuantas películas: Looper, Abraham Lincoln: Cazador de vampiros, El mensajero, Algo prestado, Dos colgaos muy fumaos…

Netflix

True Detective era demasiado potente como para dejarlo pasar, pero eso no significa que Netflix se haya dormido en los laureles esta semana. Todo lo contrario: la gran N del vídeo bajo demanda viene muy bien pertrechada.

The Punisher

Segunda temporada de The Punisher, un castigador dispuesto a coser a balas a quien se le ponga por delante, sea uno, o sean cien. Y quien dice balas, dice guantazos. Interpretada por Jon Bernthal (The Walking Dead) en el papel de Frank Castle, The Punisher es la serie más violenta de las que se enmarcan en el universo Marvel de Netflix, así como una de las últimas de las veremos algo: con Daredevil, Iron Fist y Luke Cage ya canceladas, solo queda esta y Jessica Jones.

Star Trek Discovery

Y segunda temporada de Star Trek Discovery, la nueva iteración de la mítica saga de ciencia ficción, que de la CBS llega directa al catálogo de Netflix, eso sí, a capítulo por semana. ¿No te gusta Star Trek? Star Trek Discovery es lo mismo de siempre, pero actualizado. Entre otros, te encontrarás con Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), Michelle Yeoh (Tigre y Dragón) o Jason Isaacs (Harry Potter).

IO

De IO os hablamos la semana pasada, y es que se presenta como una película de ciencia ficción postapocalíptica más… pero ciencia ficción y postapocalíptica ya llaman nuestra atención. El tema romance es otro cantar, pero… Protagonizada por Anthony Mackie (Vengadores), Margaret Qualley (The Leftovers) y Danny Huston (Wonder Woman), con unas palomitas seguro que entra.

Carmen Sandiego

Del videojuego a la pequeña pantalla, Netflix estrena una nueva adaptación de la veterana franquicia Carmen Sandiego. En la forma de serie de animación, la célebre ladrona internacional a la par de justiciera Carmen Sandiego vuelve a las andadas para… ¿seguir enseñándonos geografía e historia? Habrá que verlo para saberlo.

Otros contenidos originales y exclusivos de Netflix incluyen:

Grace and Frankie (T6), nueva temporada de esta comedia de la tercera edad encabezada por Jane Fonda.

(T6), nueva temporada de esta comedia de la tercera edad encabezada por Jane Fonda. Revenger , película coreana en la que un expolicía se infiltra en una isla-cárcel… y se pone a repartir, claro.

, película coreana en la que un expolicía se infiltra en una isla-cárcel… y se pone a repartir, claro. Soni , película india de dos mujeres policía, su lucha contra la violencia y “asuntos de género”.

, película india de dos mujeres policía, su lucha contra la violencia y “asuntos de género”. FYRE: The Greatest Party That Never Happened , documental sobre una fiesta

, documental sobre una fiesta Trigger Warning with Killer Mike , serie documental del rapero y activista Killer Mike.

, serie documental del rapero y activista Killer Mike. Yummy Mummies, un reality de tipas adineradas y preñadas. Basura en estado puro.

Netflix trae también los nuevos capítulos de series como Sex Education, Titanes, Recuerdos de la Alhambra y The Good Place; la serie rusa al completo Tinieblas y amanecer; El sentido de la vida de Monty Python, el remake de Psicosis, Comtagio; la española Solo y la argentina Patria.