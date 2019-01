El smartphone plegable de Xiaomi ya es real

Sin secretismos ni filtraciones, el smartphone plegable de Xiaomi ya ha podido verse a todo color en las redes sociales de Donovang Sung, el director de producto de la compañía, y es una pasada.

La guerra del smartphone plegable está abierta, se combatirá en el Mobile World Congress y Xiaomi lleva carrerilla. En este vídeo de casi un minuto podemos ver como sería el primer smartphone plegable de Xiaomi.

El móvil desplegado es prácticamente cuadrado, con un marco muy fino, ideal para ver vídeos o leer con comodidad. Cuando queramos podemos doblarlo en tres partes haciéndolo mucho más pequeño y fácil de guardar.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎

What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

