Imágenes oficiales del Galaxy S10 económico, la versión de 5,8 pulgadas

Una filtración nos ha dejado las primeras imágenes del Galaxy S10 económico, una versión que como recordarán nuestros lectores habituales se perfila como el modelo más básico dentro de la nueva hornada de terminales tope de gama que Samsung presentará el próximo 20 de febrero.

Este Galaxy S10 económico también se ha conocido anteriormente como Galaxy S10 Lite y Galaxy S10E, pero no tiene todavía un nombre oficial definitivo, así que no nos queda más remedio que esperar a ver qué nombre decide ponerle Samsung cuando se produzca su presentación. Con todo, en lo personal creo que es probable que se acabe llamando Galaxy S10, sin más añadidos.

Las imágenes filtradas muestran detalles muy interesantes, sobre todo si las ponemos en comparación con las otras imágenes que vimos ayer en este artículo dedicado al Galaxy S10+ en su versión de 6,4 pulgadas, un terminal que como sabemos tendrá tres cámaras traseras y dos cámaras frontales.

Lo primero que nos llama la atención de las imágenes del Galaxy S10 económico es que éste terminal carece del acabado Edge. Este tema ha sido complicado y polémico, ya que las informaciones no se ponen de acuerdo y las filtraciones y rumores que hemos visto han llegado a contrariarse de forma constante.

Ahora todo parece apuntar a que el Galaxy S10 económico vendrá sin acabado Edge, y no solo eso, los bordes de pantalla también parecen estar un poco más marcados. Y hablando de pantalla, tenemos el formato Infinity-O, con la cámara frontal ubicada en un pequeño espacio y situada en la parte superior derecha.

En la parte trasera tenemos una configuración de doble cámara, pero no hay ni rastro del lector de huellas dactilares. No, no está integrado en la pantalla sino en el lateral, justo en ese espacio que vemos en el lado izquierdo. Esta es otra de las diferencias más importantes que presenta frente a los otros modelos, ya que los Galaxy S10+ en todas sus variantes vendrán con el lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

¿A quién se dirige este Galaxy S10 económico?

Es una buena pregunta. Antes de nada debemos tener claro que aunque nos refiramos a él como un modelo económico esto no quiere decir que vaya a ser barato. Es una referencia por comparación con los modelos superiores que indica que costará menos que aquellos, es decir, que será una versión más económica.

Según las últimas informaciones el Galaxy S10 en su versión más económica tendrá un precio aproximado de 769 euros, cifra que lo colocaría en competencia directa con el iPhone XR de Apple y con el iPhone 8 Plus, que tienen un precio respectivamente de 799 euros y 859 euros.

Al lanzar una versión más económica de su nuevo smartphone tope de gama Samsung adopta una estrategia simple pero efectiva: diversificar para llegar a todo el grueso de usuarios en la gama alta, apuntando, en este caso concreto, al nivel inferior de aquella, y dejando los Galaxy S10+ para los niveles superiores.

Os recordamos que el Galaxy S10 económico será un auténtico tope de gama, ya que estará equipado con un panel SuperAMOLED de 5,8 pulgadas, tendrá un SoC Snapdragon 855-Exynos 9820, según mercados, y contará con 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento. Como sus hermanos mayores vendrá terminado en metal y cristal.