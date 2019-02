Qué versión de Windows 10 estoy utilizando y por qué es importante

Saber qué versión de Windows 10 utilizas en tu equipo es algo básico, pero también es algo muy importante. Microsoft ha apostado por un salto del modelo de producto, presente en Windows 7 y Windows 8.1, al modelo de servicio, presente en Windows 10.

Este cambio ha tenido consecuencias claras para el usuario que giran alrededor de una idea fundamental: las actualizaciones semestrales. Cada seis meses, aproximadamente, se lanza una actualización que eleva la versión de Windows 10 e introduce cambios diversos, que pueden afectar tanto a la interfaz como a elementos de diseño y a funciones concretas.

Tener una versión de Windows 10 más actual significa disfrutar, por lo general, de funciones más avanzadas y de un sistema operativo más completo. Esto nos permite entender por qué es importante saber qué versión de Windows 10 utilizamos, pero no es el único motivo.

Con la adopción del modelo de servicio el soporte de Windows 10 depende de la versión utilizada. Esto quiere decir que dicho sistema operativo puede tener soporte oficial o no en función de la versión que tengamos instalada. En efecto, ya no ocurre lo mismo que con Windows 7 o Windows 8.1, que tienen garantizado un periodo concreto de soporte que no se ve alterado por la instalación de determinadas actualizaciones.

Cómo saber qué versión de Windows 10 tengo instalada

Es muy sencillo, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Pulsamos las teclas “Windows” y “R” al mismo tiempo para abrir la ventana de “Ejecutar”. Escribimos “winver” sin las comillas y listo, nos aparecerá la ventana que vemos en la imagen.

La versión aparece indicada como un conjunto de cuatro números (cuadrado en rojo). En mi caso tengo instalada la versión 1803, que se conoce como Windows 10 April 2018 Update porque todavía no he recibido de forma automática la Windows 10 October 2018 Update.

Como sabrán muchos de nuestros lectores ésta última ha sido bastante problemática, así que prefiero esperar a que me llegue de forma automática antes que forzar la actualización.

Versiones de Windows 10: un resumen completo

Para que puedas ubicarte y pongas en relación la versión de Windows 10 que utilizas con todas las que ha lanzado Microsoft hasta el momento te dejamos un listado completo, donde encontrarás, además el plazo de soporte que le resta a cada una de ellas.

Recuerda que si utilizas una versión de Windows 10 sin soporte solo tendrás que actualizar a una versión más actual para volver a recibir parches de seguridad y correcciones de errores.