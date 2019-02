¿Cuánto vale la Infraestructura Hiperconvergente?

A diferencia de las infraestructuras tradicionales, las infraestructuras hiperconvergentes (HCI) están definidas por software, lo que crea una base para un centro de datos de próxima generación que es incluso más resistente, rentable y adaptable a los entornos empresariales cambiantes. Por eso, muchos expertos creen que esta tecnología está transformando la economía de TI.

A la hora de plantearse invertir en este tipo de tecnologías, en determinadas empresas pueden surgir dudas tales como si el presupuesto podrá adaptarse, si dará respuesta a sus principales necesidades o si les permitirá crecer en un futuro sin tener que renovar, de nuevo, los equipos, entre otras cuestiones, como:

1 – ¿Cómo consigo velocidad? Instale una infraestructura TI virtual reactiva de alto rendimiento que proporcione IOPS consistentes con tiempos de respuesta de milisegundos. En todas las configuraciones de disco, all-flash o híbrida, Storage Spaces Direct supera fácilmente las 150.000 operaciones IO (IOPS) por servidor.

2 – ¿Cómo me aseguran que no me dejarán tirado? Confíe en un sistema que tenga fiabilidad integrada para manejar fallos de disco, servidor o componentes y garantizar la disponibilidad continua.

3 – ¿Cual sería un crecimiento lógico, acorde al negocio? Una velocidad mínima adecuada sería aquel sistema que fuera capaz de escalar su entorno desde 2 hosts a 16, con 384 drives.

4 – ¿Para qué serviría simplificar la configuración de mi infraestructura? Por ejemplo para que el clúster de almacenamiento estará preparado para implementarse en 15 minutos. Además, si no se requieren habilidades especiales o una costosa formación se convierte en la solución ideal para entornos remotos u oficinas subsidiaria con personal TI limitado.