iPhone X Fold: diseño conceptual del futuro smartphone flexible de Apple

La presentación del Galaxy Fold ha generado muchas expectativas y también ha dado pie a una importante pregunta, ¿veremos un iPhone X Fold? No hay duda de que sí, la industria del sector móvil tiene claro que el camino a seguir son los smartphones flexibles, y Apple dará el salto antes o después. Por tanto la pregunta debería ser más bien cuándo presentará Apple su primer smartphone flexible.

Durante los últimos trimestres hemos visto una gran variedad de patentes registradas por Apple en las que se mostraban varios conceptos de smartphone flexible. Dichas patentes confirman que la compañía de Cupertino tiene previsto seguir una aproximación muy parecida a la que hemos visto con el Galaxy Fold de Samsung, y ha permitido a las mentes más inquietas imaginar cómo podría ser un iPhone X Fold, es decir, un smartphone de Apple diseñado con el mismo concepto base que el Galaxy Fold.

En las imágenes que acompañamos podéis ver el resultado. Tenemos un dispositivo con doble pantalla, una externa de pequeño formato que trabajará como un smartphone tradicional, y otra pantalla interna que muestra una interfaz similar a la que encontramos en los iPad de Apple.

La conjunción smartphone y tablet en un único dispositivo es, sin duda, lo más interesante de esta nueva generación de terminales y lo que define, en gran medida, su valor. Un smartphone flexible que puede trabajar como una tablet y como un smartphone representa una inversión interesante para aquellos que utilizan a diario ambos dispositivos y termina, además, con la molestia de tener que llevar ambos de un sitio a otro.

Ya lo he comentado en artículos anteriores, y en general creo (tras ver la presentación del Galaxy Fold) que Samsung ha ejecutado esa idea a la perfección. Volviendo a ese posible iPhone X Fold podemos dar prácticamente por hecho que no lo veremos este año. Puede que esto permita a Apple jugar un poco más con el diseño y las terminaciones y que al final opte por lanzar un modelo alejado de lo que vemos en las imágenes adjuntas, pero no está claro, sobre todo teniendo en cuenta que construir un smartphone flexible es complicado y que innovar a nivel de diseño puede suponer unos riesgos que Apple no esté dispuesta a asumir.