Konami celebrará su 50 aniversario rescatando sus clásicos en PC y consolas

Konami, fundada en 1969 como un negocio de jukeboxes en Osaka y responsable de algunas de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos, está a punto de cumplir 50 años. Para celebrarlo, ha anunciado el regreso de sus clásicos en formato coleccionable para las nuevas plataformas: PC, PS4, Xbox y Switch.

La primera entrega de Anniversary Collection: Arcade Classics llegará el 18 de abril e incluye ocho obras maestras de la compañía en su primera etapa, donde reinaba en los salones recreativos: Haunted Castle, Typhoon (A-Jax), Gradius, Gradius II, Salamander, Thunder Cross, Scramble y TwinBee.

En verano (fecha todavía por determinar), Konami lanzará la Colección Aniversario de Castlevania que incluye los títulos Castlevania, Castlevania II: Belmont’s Revenge de Game Boy, Castlevania III: Dracula’s Curse y Super Castlevania IV, además de otros cuatro de la saga que no han sido confirmados. También por esas fechas podremos comprar el Colección Aniversario de Contra, con Contra, Super Contra, Super C y Contra III: The Alien Wars junto a otros títulos de la saga no desvelados por el momento.

Está confirmado el lanzamiento de estos packs en formato digital, por un precio que rondará los 20 dólares cada uno. Además de los juegos, se incluirá un libro electrónico con información sobre los títulos y su historia, conceptos de diseño y arte, entrevistas con los desarrolladores y curiosidades para los fans de las míticas sagas.