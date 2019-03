LG V40 ThinQ, análisis: juega con sus cinco cámaras

Los móviles con dos cámaras trasera empiezan a estar pasados de moda, poco a poco están apareciendo cada vez más modelos que incorporan hasta tres cámaras, y más, en su parte trasera. En este análisis veremos como rinde el último modelo que hemos probado, el LG V40 ThinQ, un móvil que salió al mercado el 4 de febrero de este año por un precio de 999 euros, ahora cuesta 793,83 euros. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

SoC : Snapdragon 845 con CPU de ocho núcleos Kryo 300.

: Snapdragon 845 con CPU de ocho núcleos Kryo 300. GPU : Adreno 630.

: Adreno 630. Módem : 4G LTE Snapdragon X20 a 1,2 Gbps.

: 4G LTE Snapdragon X20 a 1,2 Gbps. Pantalla : tipo OLED de 6,4 pulgadas con formato 19.5: 9 con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles.

: tipo OLED de 6,4 pulgadas con formato 19.5: 9 con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles. Memoria : 6 GB de LPDDR4x

: 6 GB de LPDDR4x Almacenamiento : tipo UFS 2.1 con capacidad de 64 GB o 128 GB ampliable a través de tarjeta microSD.

: tipo UFS 2.1 con capacidad de 64 GB o 128 GB ampliable a través de tarjeta microSD. Cámaras : triple cámara trasera de 12 MP (estándar), 16 MP (ultra panorámica) y 12 MP (teleobjetivo). Doble cámara frontal de 8 MP y 5 MP.

: triple cámara trasera de 12 MP (estándar), 16 MP (ultra panorámica) y 12 MP (teleobjetivo). Doble cámara frontal de 8 MP y 5 MP. Batería : 3.300mAh

: 3.300mAh Sistema operativo : Android 8.1 Oreo.

: Android 8.1 Oreo. Tamaño : 158,7 x 75,8 x 7,7 mm.

: 158,7 x 75,8 x 7,7 mm. Peso : 169 gramos.

: 169 gramos. Conectividad : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (compatible con 3.1).

: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (compatible con 3.1). Colores: Aurora Negro / Nuevo Platino Gris / Azul Marroquí / Rojo Carmín.

Aurora Negro / Nuevo Platino Gris / Azul Marroquí / Rojo Carmín. Otros: Cine Shot / Triple Preview / Triple Shot / AI CAM / AI Composición / Boombox Speaker / Google Assistant / Google Lens / AI Haptic / 32 bits Hi-Fi Quad DAC / DTS: X Sonido envolvente 3D / Reconocimiento de voz de alto rango/ Resistencia al agua y al polvo IP68 / HDR10 / Reconocimiento facial / Sensor de huellas dactilares / Tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 (compatible con Qualcomm Quick Charge 4) / Carga inalámbrica / MIL-STD 810G (alta resistencia)/ Radio FM.

Diseño

Empecemos el análisis por la parte trasera, que es la que más llama la atención. Nos encontramos con tres cámaras, una estándar de 12 MP, otra ultra panorámica de 16 MP y un teleobjetivo de 12 MP. Al lado de las tres cámaras está el flash y justo debajo el lector de huellas.

Por delante tenemos una pantalla OLED de 6,4 pulgadas con formato 19.5:9 y resolución 3.12×1440 píxeles. La pantalla no llega a ser infinita pero tiene un ratio de cuerpo/pantalla del 84,3%, con lo que se queda por debajo de bastantes modelos como el OnePlus 6T, el Samsung Galaxy Note 9 o el Honor 8X.

La parte superior la corona un notch bastante amplio en el que se encuentran las dos cámaras y el altavoz.

En el lateral derecho se encuentra el botón de bloqueo. En el izquierdo tenemos los botones de volumen y un poco más abajo un botón especial que sirve para activar el asistente de Google. Este último botón me parece muy adecuado, ya que muchos teléfonos Android lo incorporan en el botón de Home (por ejemplo los Honor), por lo que es muy sencillo activarlo sin querer. De esta forma está perfectamente localizado y es evitable si no lo queremos utilizar.

Otro punto a favor del LG V40 ThinQ es que conserva la conexión minijack para los cascos y además te incluye un par en la caja. El cargador es USB-C como viene siendo la norma en todos los móviles de nueva generación.

Cámara

La gran novedad de este terminal son sus cinco cámaras, tres traseras y dos frontales. Las cámaras traseras principales están conformadas por una estándar de 12 MP, con una apertura de f1.5, otra ultra panorámica de 16 MP con 107º sin distorsión y un teleobjetivo de 12 MP con un zoom óptico x2.

El software de la cámara es muy completo y nos da respuesta a la pregunta ¿qué puedo hacer con tres cámaras?

Empecemos por el objetivo. En la parte derecha de la pantalla encontramos tres iconos que nos permitirán elegir el objetivo que queramos utilizar que puede ser el Super gran angular, Estándar y Teleobjetivo. Una vez que elijamos el objetivo que queramos utilizar y enfoquemos podemos modificar la la iluminación, también ampliar más el zoom si fuera necesario. Con una iluminación correcta estas cámaras dan un resultado excelente.

Desde la aplicación podemos acceder al modo HDR para modificar lo que queramos, pero si no eres experto, pero aún así quieres tirar las mejores fotos posibles, el LG V40 ThinQ te ofrece infinidad de opciones que están a mano en la aplicación y son muy útiles y sencillas. Para empezar la cámara tiene un modo de inteligencia artificial que ofrece la mejor configuración según el entorno en el que nos encontremos.

Si no sabemos como quedará mejor la cámara, tenemos el modo “Triple Shoot” que toma tres tomas con las tres cámaras, después solo tenemos que elegir la que más nos guste. Eso sí, en nuestro análisis, la foto que ofrece el teleobjetivo en este modo no enfoca muy bien. Si elegimos este modo también nos cargará un pequeño vídeo en el que podemos elegir el efecto zoom.

El modo retrato también ofrece multitud de opciones, podemos eliminar el fondo de manera automática al hacer la foto y poner un color plano u otra imagen, de forma que haremos montajes al momento.

Dentro de los “Modos” de la cámara, tenemos distintas opciones, las más conocidas y presentes en todos los móviles como, automático, manual y alimento. Pero también tenemos un modo “cine vídeo”, que permite aumentar o disminuir el zoom en un lugar concreto mientras se está grabando. Cuenta con la opción “Toma de cine”, que permite crear gifs al momento. Podemos grabar una escena y elegir que queremos que aparezca en movimiento y que queremos que mueva.

También hay una opción“Jump Flash” hace tres fotos en tres segundos, para elegir la que más nos guste. Y por último, tenemos unos cuantos AR Stikers muy divertidos.

Las opciones de esta cámara me parecen infinitas pero, sin duda, cualquier persona que elija su móvil principalmente por la cámara sabrá apreciarlas y sacarlas todo el partido.

Rendimiento y batería

Este terminal incorpora un Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core hasta 2.8GHz y 6GB de memoria RAM, es fluidez en estado puro. Si eliges este móvil, además de su cámara te llevas un dispositivo que te permite jugar y trabajar a partes iguales. O hasta lo que te permita la batería, porque ese es el gran pero de este teléfono.

Al reducir el teléfono y hacerlo menos pesado, el LG V40 ThinQ lleva una batería de 3.300 mAh, gracias a su optimización y a sus componentes clave. En nuestro análisis hemos visto que el móvil aguanta una jornada laboral con batería de sobra. La cosa se complica si se trata de un día de ocio que tiremos de cámara y juegos, entonces llegará mucho más apurado, aunque llegar llega.

Eso sí, tiene carga rápida Quick Charge 3.0 (compatible 4.0), que carga el teléfono al completo en una hora y también es compatible con la carga inalámbrica (Qi).

Además, no han olvidado que a fotos con mayor calidad, mayor almacenamiento exige el teléfono, por eso este terminal cuenta con 47 GB de memoria disponible (que yo ni he llegado a rozar) y es ampliable mediante tarjeta SD hasta 2 TB.

Software: Android 8.1 con una levísima capa de LG

Aunque se presentó a principio de año, el LG V40 ThinQ no lleva la última versión de Android, se queda en Android Oreo, pero seguramente se actualice en breve.

LG incluye su capa con unas pocas aplicaciones propias, como puede ser LG Health, LG SmartWorld o RemoteCall Service. Incluye también como tercera pantalla a la izquierda un “Smart Bulletin”, en esta pantalla el móvil muestra información sobre las aplicaciones más frecuentes para que las tengamos más a mano, podemos acceder también a los distintos modos de la cámara, ver el calendario o el reproductor de música. Aquí también encontramos una sección llamada “información de bolsillo” que, si lo configuramos, nos ofrece proporciona un pequeño informe al despertarnos y al acostarnos. Además tenemos un “asesor de bolsillo” que nos avisa de próximos cumpleaños, llamadas que tenemos que devolver o notificaciones de nuestros contactos favoritos.

Conclusión

Por sus características, el LG V40 ThinQ es un móvil que no defrauda y está más que a la altura. Por pedir, podría ser más barato o tener mejor batería, pero sus prestaciones y precio concuerdan con la gama alta y es muy difícil encontrarle un gran “pero”. Para este análisis he utilizado el móvil como personal durante estos días y he de decir que me va a costar mucho desprenderme de él. Pienso que es la compra acertada si buscas un terminal haga muy buenas fotos y que no te deje tirado en tu día a día.