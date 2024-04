Ayer mismo te contábamos que Google había empezado a probar el modo de red de Encontrar mi dispositivo, una función esperada desde hace mucho, pues aporta un gran valor adicional al servicio de localización de dispositivos de Android, equiparando de este modo al funcionamiento de la red similar que ya ofrece Apple a los usuarios de sus dispositivos desde 2020. Eso sí, la función solo se había liberado para una pequeña parte de los usuarios de una versión beta de los servicios de Google.

Eran dos, por lo tanto, las razones que nos invitaban a pensar que su despliegue todavía podía tardar un poco en llegar. La primera, claro, que de momento solo estuviera disponible en una versión beta y para tan pocos usuarios. Pero la segunda razón es aún más poderosa, y es que Google ya lo tenía todo listo para su lanzamiento desde hace meses, pero lo mantenía a la espera hasta que Apple aplicará una serie de medidas de seguridad a su propia red, tanto con balizas propias como de terceros. Un conjunto de medidas que, recordemos, fue suscrita por ambas partes.

Sin embargo, tan solo un par de horas después supimos que, finalmente, Apple parece tenerlo prácticamente todo listo para la implementación de dichas medidas de seguridad que, salvo sorpresa, debutarán en iOS 17.5. De este modo, se enciende la luz verde que entendemos que estaban esperando en Google para, por fin, poder ofrecer a los usuarios de Encontrar mi dispositivo en Android todo el alcance que proporciona convertir gran parte del ecosistema de dispositivos con este sistema operativo en una red de sensores de alcance global.

Así pues, todo apunta a que la espera puede medirse en semanas, aunque hay quienes apuntan a que en realidad hablamos de días. Esto es lo que leemos en GSM Arena, que señala que el modo de red de Encontrar mi dispositivo se activará en tan solo tres días, el próximo lunes 8 de abril. Y la fuente no sería una filtración, sino un email remitido por la propia Google a algunos usuarios de Android. En dicho mensaje podemos leer lo siguiente:

«Con la nueva red Find My Device, podrás localizar tus dispositivos incluso si están desconectados. También puedes encontrar cualquier accesorio Fast Pair compatible cuando esté desconectado de tu dispositivo. Esto incluye auriculares compatibles, y rastreadores que puedes llevar en tu cartera, llaves o bicicleta. Recibirás una notificación en tus dispositivos Android cuando esta función esté activada en 3 días. Hasta entonces, puedes optar por no participar en la red a través de Buscar mi dispositivo en la web.»

Debo decir, no obstante, que este plazo me parece demasiado precipitado, pues la primera beta de iOS 17.5 con las esperadas funciones de privacidad acaba de ser liberada, es decir, que todavía tendremos que esperar algunas semanas hasta la llegada de la versión final, y me extrañaría que Google desplegará ya el modo de red de Encontrar mi dispositivo, cuando todavía no puede garantizar la privacidad deseada. Así, me parece más probable que este email se haya enviado por error, pero que Google ya lo esté preparando todo para su llegada entre finales de abril y principios de mayo.