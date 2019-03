STARZPLAY, la nueva plataforma de películas y series de Orange TV

Orange ha anunciado un acuerdo con la plataforma Starz, propiedad de Lionsgate, para ofrecer los contenidos de su servicio STARZPLAY a la plataforma de televisión de la compañía. Los clientes pueden disfrutarlo gratis hasta el próximo 30 de abril. Después, el precio será de 4,99 al mes.

Los operadores compiten por añadir valor añadido a su conexión de Internet, conscientes de que la oferta de contenidos marca la decisión de muchos consumidores. STARZPLAY estará disponible para todos los clientes que tengan contratado el paquete de cine, series, fútbol o Champions.

Los usuarios podrán acceder a los contenidos de la plataforma a través del decodificaodor o utilizando dispositivos móviles, Chromecast, PC o un televisor con funciones Smart TV. El catálogo cuenta con temporadas completas de series como Now Apocalypse, The White Princess, Power, The Girlfriend Experience y Vida y se garantiza más de 120 de nuevos contenidos cada año.

Además, Orange asegura que gran parte de las nuevas series que vayan añadiendo se estrenarán de forma simultánea con EE.UU. para que puedan verse en primicia. Los clientes de la compañía pueden acceder al servicio desde hoy mismo desde este enlace.

Es una propuesta interesante, ya que no solo podremos probar STARZPLAY de forma gratuita, sino que además una vez que venza el periodo de prueba podremos seguir disfrutando de todos los contenidos a un precio muy competitivo. Debemos recordar que iniciar el periodo de prueba gratuita no implica ningún tipo de compromiso, y que la renovación de contenidos que prometen es un aliciente importante de cara a mantener el interés de los usuarios.

Más información | Orange