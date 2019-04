Red Hat trabaja en portátiles ARM con Fedora ¿Pueden impulsar el escritorio Linux?

Red Hat ha anunciado que está trabajando en portátiles ARM con Fedora y llegarían al mercado “muy pronto”. Buenas noticias como alternativa necesaria a los equipos con Windows y macOS en una época donde el escritorio Linux no logra salir de un estancamiento que dura ya demasiados años, concentrado en un núcleo determinado de usuarios entusiastas, pero limitado en número lo que termina redundando en el apoyo (mínimo) de la industria a todos los niveles.

Red Hat es una de las mayores compañías mundiales en torno al Open Source y en particular a Linux. Sin embargo, su enfoque a productos y servicios profesionales es tan claro como lógico. Ya hemos hablado otras veces de la fuerza de Linux en todo lo que huela a nube, centros de datos, servidores y supercomputadoras. En el escritorio informático, su cuota no logra subir del 2%.

De ahí el interés de esos portátiles ARM con Fedora que atacaría directamente a la plataforma Windows sobre ARM que Microsoft está impulsando bajo parámetros de equipos ligeros y fáciles de usar, bajo la etiqueta de “siempre conectados y alta autonomía”. Peter Robinson, de Red Hat, informó que estaba trabajando inicialmente con el Snapdragon 850 de Qualcomm, que fue presentado como la variante para PCs del 845 móvil con el añadido del soporte para 5G.

Red Hat está trabajando con el equipo de Fedora (seguramente con la v30 de la distribución GNU/Linux) sobre portátiles de Lenovo, modelos Yoga C630 o Miix 630 que montan este tipo de chipsets y que podrían ser perfectos como equipos básicos con Linux.

Con esta misma idea, portátiles ARM con Linux, se presentó a principios de año el proyecto aarch64-laptops que comenzó a ganar fuerza en GitHub. El proyecto permitió a los usuarios ejecutar Ubuntu en portátiles con tecnología Snapdragon como NovaGo TP370QL, HP Envy x2 o el mencionado Lenovo Mixx 630. Veremos hasta donde llegan, aunque son más importantes esos portátiles ARM con Fedora y Red Hat detrás.

Linux en el escritorio

La situación de Linux en escritorios informáticos y su problemática no ha cambiado demasiado desde los análisis que realizábamos hace un lustro. Su cuota en torno al 2% es bajísima para su enorme potencial y sorprende porque fue el primer objetivo en su creación y contrasta con su implantación masiva en segmentos como el del móvil, servidores, supercomputadoras y un larguísimo etc. de productos y de servicios que simplemente no serían posible sin este sistema libre y abierto.

La cuota de mercado es fundamental para que los fabricantes OEM tengan en cuenta el sistema a la hora de preinstalarlo en equipos nuevos y lo mismo podemos decir del soporte software. De todo tipo, desde juegos para Linux, aplicaciones o simplemente controladores eficaces que funcionen igual que en Windows.

Las razones las conoces sobradamente. Una de las principales es la fragmentación del ecosistema y sobre ella han publicado nuestros compañeros de MuyLinux un interesante artículo que te recomendamos. Aunque no es un sistema que guste especialmente entre los usuarios clásicos de Linux, Google ha conseguido que los Chromebooks superen a Windows en algunos segmentos de mercado como el educativo. Es un buen espejo donde mirarse si gigantes como Red Hat dejan un hueco en el trabajo enorme de sus servicios profesionales y prestan atención al mercado de consumo.