Disney+: precios, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

Por fin tenemos más detalles sobre Disney+, la plataforma de retransmisión de contenidos de Disney. Y es que ayer mismo se anunciaron oficialmente no sólo sus amplios contenidos y disponibilidad, si no también se dio conocer su fecha de estreno, disponibilidad, y un precio de salida considerablemente más bajo que el resto de compañías VOD de streaming de series.

A continuación os hacemos un pequeño resumen con todo lo que sabemos hasta el momento del nuevo servicio de TV streaming de Disney.

Qué contenidos podremos ver en Disney+

Además de ofrecernos todo catálogo de películas y series de Disney, la compañía ya se ha comprometido a ofrecer más de 25 series y 10 películas originales durante su primer año.

Parte de este contenido serán algunas de las películas todavía no estrenadas como Frozen 2, una película de Phineas y Ferb, o la recientemente desvelada serie Monsters at Work, que continuará con la historia después de los eventos de la película original de Monstruos S.A., aunque también nos gustaría que se incluyesen las nuevas adaptaciones de los clásicos como Dumbo, El Rey León y Aladdin.

Además, también se incluyen algunos títulos previamente anunciados de otras de sus franquicias recientemente adquiridas, con todas las películas ya estrenadas de Star Wars, así como los nuevos anuncios de Star Wars: The Mandalorian, y la precuela de Star Wars: Rogue One.

Pero sobre todo, significa la explotación del universo Marvel, que por el momento apunta hasta cuatro nuevas series: Loki, centrada en el hermano de Thor; The Falcon, que le devolverá algo de protagonismo al relegado Ojo de Halcón; The Winter Soldier, que por fin no ampliará la historia del perdido Bucky; y WandaVision, que estrechará la relación entre los dos personajes que la dan nombre.

Y la llegada de Marvel’s What If, la primera serie animada del estudio que nos prometen explorará un momento crucial del universo Marvel, y nos ofrecerá un ligero cambio de guión.

Pero sin duda la mejor noticia es que, al igual que en las películas, estas series mantendrán a los mismos actores en sus roles protagonistas, con la presencia de Tom Hiddleston, Anthony Makie, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Por último pero no menos notable, finalmente parece que Disney va a rentabilizar la millonaria compra de 21st Century Fox, habiendo anunciado que las 30 temporadas de Los Simpson estarán disponibles en exclusiva para su servicio, junto con grandes clásicos del cine y la televisón como Malcolm in the Middle y La Princesa Prometida.

Desde dónde podre Disney+

La verdadera pregunta será “¿desde dónde no?”. Y es que Disney ha querido que su plataforma tenga la mejor acogida posible, ya que sabe que por contenidos tiene mucho margen frente a la competencia.

Así pues, podremos disfrutar de Disney+ desde cualquier dispositivo a través del navegador web, pero contaremos con una aplicación propia para nuestros SmartTV, smartphones y tables, e incluso en la actual generación de consolas, entre las que ya se ha confirmado la consola portátil Nintento Switch.

Además, el servicio admitirá una calidad de formato hasta 4K HDR, para las pantallas compatibles.

Cuándo y a qué precio llegará Disney+

Como última sorpresa, Disney+ ya ha anunciado que el precio de su tarifa estándar será casi la mitad del plan más popular de Netflix, bajo una tarifa simple de 7 dólares al mes, o una suscripción anual por 70 dólares. Y es que por desgracia, por el momento Disney+ sólo se estrenará en los EE.UU., a partir del próximo 12 de noviembre, aunque se espera que amplíen sus servicios con el paso del tiempo.

Si quieres mantenerte al día sobre las novedades de esta plataforma, puedes inscribirte al boletín de su web oficial para recibir información sobre las nuevas series y su disponibilidad.