No debería sorprendernos, Google siempre se ha caracterizado por recopilar, de una forma u otra, información de los usuarios que se obtiene al utilizar sus diferentes servicios, y Gmail no es una excepción.

Como recordarán muchos de nuestros lectores hace cosa de un par de años descubrimos que Google seguía «leyendo» nuestros mensajes de correo electrónico, una práctica que encajaba a la perfección con el negocio centrado en la publicidad que utiliza el gigante de Mountain View para obtener ingresos, y hoy hemos podido descubrir que Gmail hace un seguimiento de todas las compras que realizamos en Internet.

Os lo explico de una manera sencilla para que no tengáis dudas de cómo funciona esto. Imagina que tienes una cuenta de correo electrónico de Gmail asociada a Amazon, y también a plataformas como Good Old Games. Pues bien, todas las compras que hayas realizado en esas plataformas quedarán recopiladas en una lista integrada en Gmail que podrás consultar a través de este enlace.

A continuación os dejo una traducción literal de la explicación que Google ha ofrecido a The Verge:

«Para ayudar al usuario a ver y realizar un seguimiento de sus compras, reservas y suscripciones en un solo lugar, hemos creado un destino privado que solo él puede ver. Se puede eliminar esta información en cualquier momento. No utilizamos ninguna información de los mensajes de Gmail para servir anuncios, y eso incluye los recibos y confirmaciones de correo electrónico que se muestran en la página de compras».

En resumen, que Google ha hecho esto para que tengamos a mano un resumen con toda la información clave de las compras que hemos realizado porque cree que puede sernos útil, ¿pero realmente lo es? Por un lado reconozco que puede que para algunos tenga una cierta utilidad, pero en líneas generales no le veo sentido. Si has hecho compras importantes y has recibido correos de confirmación no necesitas nada más, puedes organizarlos por tu cuenta.

Por otro lado me parece bastante curioso que a la hora de borrar esa lista de compras tengamos que ir una a una. Si queréis eliminar alguna compra en concreto, o todas, deberéis hacer clic en ella y selecciona la opción «quitar compra».

Como dije no termino de ver el valor que una lista de este tipo puede ofrecer al usuario, y tampoco entiendo que no haya una opción de borrar todas las compras directamente. ¿Os parece correcto lo que ha hecho Google? Los comentarios son vuestros.