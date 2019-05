iOS 13 y su modo oscuro se dejan ver a través de una filtración

A tan sólo unos días del discurso anual de Apple en su conferencia de desarrolladores WWDC 2019, ya han comenzado a filtrarse los primeros detalles sobre lo que cabría esperar de parte de Cupertino, con el nuevo sistema operativo iOS 13 como uno de los protagonistas.

Según podemos ver en las capturas que se han publicado la web 9to5Mac, este sistema operativo supondrá la actualización de algunas aplicaciones y herramientas recurrentes como Recordatorios, la cual contará ahora con una separación de mensajes diarios, programados o marcados, y un nuevo sistema de búsqueda.

También recibirán algunas novedades las aplicaciones Find my Friends y Find my iPhone, que quedarían unificadas en una aplicación única llamada Find My, la cual será presentada en detalle durante la WWDC.

Pero la atención sin duda se la lleva el nuevo y renovado modo oscuro del iOS 13, con el uso de un fondo negro verdadero que se verá realmente bien en los nuevos dispositivos de pantalla OLED. Este modo oscuro parece que podría funcionar no sólo en la interfaz principal del teléfono, si no que englobaría también otras aplicaciones integradas a través del dock de aplicaciones, ofreciendo a su vez la máscara oscura en algunas aplicaciones como Música, e incluso en herramientas como la captura de pantalla.

Su activación se mantendrá de forma simple, con la inclusión de un interruptor para su encendido y apagado en el Centro de Control, y disponible también desde la página principal de Configuración del propio iOS.

Sin embargo los rumores continúan, hablando de una posible renovación de las aplicaciones de Salud y Maps, e incluso un soporte nativo para utilizar los nuevos iPad a modo de pantalla secundaria para los ordenadores Mac. Por el momento no nos queda más que esperar hasta este lunes, cuando darán comienzo las presentaciones oficiales de la WWDC 2019 de Apple.