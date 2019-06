Ryzen 3000 no perderá rendimiento en las placas base con chipset 400

La arquitectura Zen 2, utilizada en los procesadores Ryzen 3000, generó grandes expectativas, no solo por el salto al proceso de 7 nm, también por las mejoras a nivel de arquitectura que iba a introducir AMD y que permitirían, en teoría, alcanzar o incluso superar a los procesadores Core 9000 de Intel.

Durante la presentación oficial la propia AMD confirmó que los Ryzen 3000 superaban en rendimiento a los Core 9000 de Intel, y los primeros listados aparecidos en Userbenchmark apuntaban también esa dirección,dejando claro que incluso un modesto Ryzen 5 3600 podía superar sin problemas al Core i7 8700K.

Sin embargo quedó en el aire una cuestión importante. Cuando se produjo el lanzamiento de la arquitectura Zen en 2017 la firma de Sunnyvale fue muy clara, el socket AM4 iba a recibir soporte en todas sus versiones hasta 2020, una promesa que nos hacía pensar que íbamos a poder utilizar procesadores de varias generaciones en dicha plataforma, pero al final esto no será del todo así.

Donny Woligroski, del departamento de márketing de AMD, ha comentado en una reciente entrevista que los procesadores Ryzen 3000 ofrecerán el mismo rendimiento en placas base con chipset serie B450, X470 y X570, una buena noticia que, sin embargo, ha venido acompañada de otra mala.

Podemos dar por hecho que las placas base A320 no tendrán una actualización de BIOS que permita montar procesadores Ryzen 3000, y también está confirmado que no todas las placas base B350 y X370 recibirán la correspondiente actualización para dar soporte a las nuevas CPUs de AMD.

En este sentido Woligroski ha dicho que AMD está trabajando con sus socios para identificar las placas base B350 y X370 más populares del mercado y decidir si es posible o no desarrollar actualizaciones de BIOS que habiliten el soporte de los nuevos Ryzen 3000. Es importante tener en cuenta que el hecho de que estas placas acaben siendo compatibles con dichos procesadores no implica que no se vaya a producir una pérdida de rendimiento, aunque imagino que en caso de que se produzca debería ser inapreciable.

Por último también está confirmado que el soporte de PCIE Gen 4 será exclusivo de las placas base con chipset X570. Donny Woligroski ha explicado que han tomado esta decisión porque no todas las placas base con chipsets serie 400 estaban preparadas para ofrecer una buena experiencia de uso bajo dicho estándar, y que AMD ha preferido cortar por lo sano en lugar de dar soporte a unos pocos modelos y generar confusión entre los consumidores.

¿Os parecen acertados los movimientos que está llevando a cabo AMD? Los comentarios son vuestros.